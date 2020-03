Krzysztof Bosak: Nie ma pisemnych projektów antykryzowych, a propaganda temu towarzysząca jest astronomiczna

Krzysztof Bosak w piątkowym wywiadzie dla telewizji Media Narodowe stwierdził, że rząd nie ma żadnych pisemnych planów na radzenie sobie z kryzysem.

Podczas piątkowego wywiadu, kandydat na prezydenta Polski stwierdził, że przedstawiane przez rząd rozwiązania są tylko propozycjami. Zdaniem polityka nie istnieją żadne gotowe dokumenty wprowadzające w życie zmiany.

„Na razie mamy zapowiedzi medialne” – mówił. „Nie mamy nawet żadnego szczegółowego pisemnego materiału w tej sprawie. Kilka tygodni przygotowywania się zaowocowało konferencjami prasowymi, na których ministrowie mówili różne rzeczy”.

Zdaniem Bosaka, to co przedstawia rząd nie jest w stanie pomóc przedsiębiorcom, władza ma nie rozumieć potrzeb pracodawców. „Mamy duży chaos w rządzie, brak projektów, a to co się pojawiło rozmija się z oczekiwaniami przedsiębiorców, a towarzysząca temu propaganda jest astronomiczna”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Według słów posła, większość pieniędzy z pakietu antykryzysowego nie trafi na rynek. Będzie to tylko wsparcie dla banków komercyjnych. Niektórym propozycjom władzy zarzucił brak sensu. „Mówienie w tej chwili o inwestycjach infrastrukturalnych, no to kiedy one odniosą efekt ekonomiczny?” – pytał na antenie.

Zwrócił uwagę, że zanim jakieś inwestycje wejdą w życie będzie musiała się odbyć procedura przetargowa. „Kiedy to odniesie efekt, przecież nie teraz. To teraz załamały się przychody przedsiębiorstw, to teraz ludzie mają być zwalniani, albo nie otrzymują wynagrodzeń”.

Krzysztof Bosak krytykował pomysł zaciągania przez przedsiębiorców kredytów po to żeby musieli przetrwać okres pandemii. „Z całym szacunkiem, ale jeżeli ktoś nie ma zysków i jeszcze ma się zadłużać, to jaka to jest dla niego propozycja, jak on ma to spłacać.

Zapewniał również, że rozwiązania proponowane przez jego sztab wyborczy rozwiązania nie spowodują ubytku w sektorze publicznym. „ZUS’u i podatków i tak nikt nie popłaci jak zbankrutuje, to jest moment na inne podejście.

Kresy.pl/Media Narodowe