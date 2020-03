Kuba wysłała na pomoc Włochom pół setki lekarzy

Ministerstwo Zdrowia Kuby zapowiedziało w czwartek, że przygotowuje grupę lekarzy, którzy mają udać się do Włoch by wspierać tamtejszych medyków w walce z pandemią koronawirusa.

Kuba wysłała w sobotę do Włoch 53 lekarzy. Mają oni pojechać do regionu najbardziej dotkniętego przez pandemię – Lombardii. Według podającej informację telewizji Telesur do Włoch pojechał zespół medyczny z dużym doświadczeniem w walce z niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi. Będą go tworzyć lekarze, którzy w 2014 r. byli na misji w Sierra Leone by tam walczyć z wirusem Ebola. Informacje te potwierdził przedstawiciel regionalnych władz Lombardii Giulio Gallera, który przyznał też, że o pomoc kadrową wystąpili do kubańskiej służby zdrowia sami Włosi, składając prośbę na ręce ambasadora Kuby w Rzymie Jose Carlosa Rodrigueza.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Kubańscy lekarze będą pracować w szpitalu polowym w Bergamo. Tym samym w którym pracują już chińscy lekarze przysłani do Włoch przez władze ChRL jeszcze w czwartek.

Pandemia ma we Włoszech przebieg najostrzejszy ze wszystkich państw Europy. W sobotę odnotowano tam 53578 zakażonych osób. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa sięgnęła 793.

Włochy to nie jedyny kraj, który skorzysta ze wsparcia medycznego Kuby. W sobotę kubańskim minister spraw zagranicznych Bruno Rodriguez ogłosił, że 144 lekarzy przygotowanych do walki z epidemiami zostanie wysłanych na Jamajkę by pomagać tamtejszej służbie zdrowia. Natomiast w piątek wieczorem Kubańczycy wysłali 136 lekarzy do Wenezueli.

Czytaj także: Światowa rewolucja koronawirusa

telesurenglish.net/krersy.pl