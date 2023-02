Holenderscy dziennikarze opisują branie arabskich pieniędzy przez Radosława Sikorskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski prost z Wielkiej Brytanii udał się w środę do Paryża by spotkać się ze swoim francuskim odpowiednikiem i kanclerzem Niemiec.

Spotkanie ma swój podtekst ponieważ Emmanuel Macron należał do europejskich polityków, którzy do ostatniej chwili usiłowali podstrzymać dialog z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Macron wzywał też, by wynik konfliktu do jakiego dąży Ukraina i wspierające ją mocarstwa zachodnie nie był upokarzający dla Rosji. "Myślę, że zmienił się i tym razem zmienił się naprawdę" - Zełenski jeszcze przed wylotem do Francji skomentował dla "Le Figaro".