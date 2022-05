Ambasada Polski w Moskwie oblana czerwoną farbą [+VIDEO]

Grupa trzech mężczyzn oblała tablicę i ogrodzenie ambasady Polski w Moskwie czerwoną farbą.

Według Wirtualnej Polski nagranie ataku na polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne pojawiło się najpierw na szeregu rosyjskich kanałów na Telegramie. Fotografię oblanej czerwoną farba tabliczki ambasady zamieściła z kolei na Twitterze redakcja gazeta.ru.

The Polish embassy in #Moscow was doused with red paint. #FCKNZS #fckputin #RussianWarCrimes pic.twitter.com/3iPjE4psSI

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) May 11, 2022