Politycy PiS mówią o rozmowach z Konfederacją. Jest odpowiedź Bosaka

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak skomentował słowa polityków PiS o możliwości zawiązania koalicji z radnymi Konfederacji.

Poseł PiS Przemysław Czarnek oświadczył w niedzielę wieczorem, że w imieniu PiS prowadzi rozmowy z politykami PSL i Konfederacji. Podobną informację przekazał w Poranku Wyborczym WP przedstawiciel PiS poseł Michał Moskal. “A co oni mają powiedzieć, że z Tuskiem zrobią koalicję?” – zakpił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, odnosząc się do słów polityków PiS w rozmowie z Wirtualną Polską.

Polityk nie wykluczył jednak, że do takiej koalicji w samorządach może dojść. “Na pewno te rozmowy nie będą się odbywać na szczeblu partyjnym, my partyjniactwo z samorządów chcemy usuwać” – oświadczył. “Tam, gdzie ja będę miał wpływ, nie będzie żadnego partyjniactwa” – zadeklarował.

“Jeżeli przyjdą uczciwi ludzie z Trzeciej Drogi, z Lewicy, z Koalicji Obywatelskiej, albo z PiS-u, to będziemy z nimi rozmawiać, bo to są ludzie, których wybrali Polacy. A jeżeli to będą jacyś hochsztaplerzy, którzy chcą tylko dzielić stołeczki, to niech spadają, i tyle” – zadeklarował lider Konfederacji.

Bosak przyznał, że dostawał sygnały “z obu stron”. Jak dodał, on nie kandydował i z takimi propozycjami należy zgłaszać się do konkretnych radnych i to ich przekonywać do zawiązania koalicji. Zaznaczył, że dla Konfederacji kluczowe znaczenie ma, kto ma jakie poglądy na samorząd, a nie z jakiej partii pochodzi.

“Jeżeli gdzieś dzięki nam będzie można zrobić coś dobrego, to temu pomożemy, jednak w żadne partyjniactwo wchodzić nie będziemy” – oświadczył.

Wyraził opinię, że PiS, KO, Lewica i TD “wolą się między sobą dogadać”.

Z przeprowadzonego przez Ipsos badania exit poll dla TVP, TVN i Polsat) wynika, że w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość – 33,7 proc., Koalicja Obywatelska dostała 31,9 proc., a Trzecia Droga – 13,5 proc.

Kolejne miejsca zajęła Konfederacja – 7,5 proc., Lewica – 6,8 proc., a Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy – 2,7 proc. głosów.

Czytaj także: Wybory samorządowe. W tych miastach będzie druga tura

wiadomosci.wp.pl / Kresy.pl