Pierwsze słowackie haubice Zuzana 2 dotarły na Ukrainę

Pierwsze z zamówionych przez Ukrainę samobieżnych haubic Zuzana 2 dotarły do odbiorcy – przekazał w sobotę resort obrony Słowacji. Minister Jaroslav Nad’ uważa, że dzięki transakcji Słowacja dołączyła do państw o najbardziej widocznym wsparciu dla Ukrainy.

Od państwowej spółki Konsztrukta Defence odebrano cztery z ośmiu zamówionych na Słowacji samobieżnych haubic Zuzana 2 z działem o kalibrze 155 mm. Słowacki minister obrony Jaroslav Nad’ oświadczył, że dzięki tej transakcji Słowacja znalazła się w gronie państw, których pomoc dla Ukrainy jest najbardziej odczuwalna.

„Dialog z naszymi ukraińskimi partnerami jest regularny, intensywny i prowadzony w taki sposób, aby nasza pomoc dla Ukrainy była jak najbardziej skuteczna, bezpośrednia i w ostatecznym rachunku ratująca życie. Bo to jest nasz główny cel – pomóc uratować jak najwięcej istnień ludzkich i pomóc naszym ukraińskim przyjaciołom zatrzymać ten nieuzasadniony i masowy rozlew krwi” – powiedział Nad’, cytowany przez PAP.

Zuzana 2 to głęboka modernizacja podstawowej Zuzany. Haubica jest osadzona na zmodyfikowanym podwoziu kołowym, opartym na ciężarówce Tatra 815 VP w układzie napędowym 8×8. Długość systemu to 14,2 m, szerokość 3,02 m, a wysokość 3,52 m.

Masa bojowa armatohaubicy Zuzana 2 to 32 tony. Maksymalna prędkość, z jaką pojazd jest w stanie poruszać się po utwardzanych drogach to 90 km/h, a w terenie około 20-30 km/h.

Zuzana 2 może strzelać wszystkimi standardowymi pociskami NATO 155 mm.

W 2018 roku Słowacja zamówiła 25 egzemplarzy Zuzan 2, a pierwsze pojazdy artyleryjskie przekazano armii słowackiej w lipcu 2021 roku. Miały one zastąpić wcześniejszą wersję (16 dział Zuzana 1).

W porównaniu do poprzedniej wersji Zuzana 2 posiada nową, dłuższą lufę o długości 52 kalibrów – wcześniej było to 45 kalibrów – dzięki czemu zwiększono donośność do 41 km. Zuzana 2 dysponuje także wieżą z pełnym obrotem w zakresie 360 stopni (wcześniej tylko 60 stopni). Haubica posiada automat ładowania, a także możliwość prowadzenia ognia w trybie MRSI (Multi Round Simultaneous Impact), czyli zaplanowania ognia tak, by kilka pocisków uderzyło w jednym momencie.

Przypomnijmy, że w czerwcu Słowacja przekazała Ukrainie cztery śmigłowce Mi-17 i jeden śmigłowiec Mi-2. „Ta pomoc dla Ukrainy, jak również wszystkie wcześniejsze dostawy, zostaną zwrócone Słowacji z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju” – zwracał wówczas uwagę szef słowackiego ministerstwa obrony Jaroslav Naď.

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził na początku sierpnia nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, jego wartość to 550 mln dolarów. Pakiet zawiera dodatkową amunicję do zestawów artylerii rakietowej HIMARS oraz do artylerii 155 mm.

pap / wnp.pl/ Kresy.pl