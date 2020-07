PGNiG: Od 1 lipca niższe ceny gazu dla milionów klientów

Od środy, 1 lipca, ceny gazu dla odbiorców indywidualnych spadają. Jest to spowodowane zatwierdzeniem w połowie czerwca przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) niższej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny.

URE tłumaczył wówczas, że w nowej taryfie ceny gazu zostały obniżone o 10,6 proc. Stawki opłat abonamentowych pozostały z kolei na tym samym poziomie.

„Oznacza to spadek średnich płatności w części rachunku płaconej PGNiG OD o 9,8 proc. dla odbiorców używających gazu” – podkreśla portal.

Do obniżki cen przyczyniły się m.in. spadki cen gazu na Towarowej Giełdzie Energi.

PGNiG wyjaśnia, że w nowej, obowiązującej od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. taryfie, gospodarstwa domowe płacą rachunki za gaz średnio o 13,5 proc. niższe niż pod koniec grudnia 2015 roku.

Wynika z tego, że łączne, uśrednione oszczędności na rachunkach od początku 2016 roku do końca 2020 roku, wyniosą do 137 zł dla klientów, którzy „korzystają z gazu do przygotowywania posiłków, do 645 zł dla klientów korzystających z gazu do podgrzewania wody i nawet do 1740 zł dla klientów ogrzewających gazem mieszkania lub domy”.

Z usług PGNiG Obrót Detaliczny korzysta ponad 7 milionów klientów.

