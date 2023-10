Pentagon zapewni Izraelowi “wszystko co potrzebuje”

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin zareagował na atak Hamasu na Izrael – oświadczenie zostało opublikowane na stronie Pentagonu.

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział, że uważnie monitoruje rozwój sytuacji w Izraelu. „Nasze zaangażowanie na rzecz prawa Izraela do samoobrony pozostaje niezachwiane i składam kondolencje rodzinom tych, którzy stracili życie w tym haniebnym ataku na ludność cywilną” – powiedział Austin.

„W nadchodzących dniach Ministerstwo Obrony będzie pracować nad zapewnieniem Izraelowi wszystkiego, czego potrzebuje, aby się bronić i chronić ludność cywilną przed masową przemocą i terroryzmem” – powiedział.

W sobotę wieczorem premier Izraela, Benjamin Netanjahu, wygłosił orędzie do narodu w związku z atakiem Hamasu. Powiedział, że sobotnie wydarzenia są czymś „nigdy dotąd nie widzianym w Izraelu” i obiecał, że zapewni, by nigdy się nie powtórzyły. Zaznaczył, że Hamas „najechał izraelskie terytorium” i rozpętał „okrutną i złą wojnę”.

– Wygramy tę wojnę, ale cena będzie nieznośnie ciężka – powiedział Netanjahu. – Hamas chce nas wszystkich wymordować, mordując dzieci i matki w ich domach, w ich łóżkach… To wróg, porywający osoby starsze, dzieci, młode dziewczyny, który masakruje i wyrzyna naszych cywilów, dzieci, które po prostu chcą się cieszyć festiwalem – kontynuował.

Szef rządu Izraela nawiązał tu do faktu, że celem Hamasu stała się grupa żydowskiej młodzieży, który brała udział w pro-pokojowym festiwalu muzycznym w pobliżu granicy ze Strefą Gazy. Część uczestników, w tym młode żydowskie kobiety i dziewczęta, zostały porwane i jako zakładniczki wywiezione do Strefy Gazy.

– Izraelskie Siły Obronne natychmiast użyją całej swojej siły, by zniszczyć zdolności Hamasu – oświadczył Netanjahu. – Będziemy z nimi walczyć do samego końca i pomścimy ten czarny dzień (…).

Netanjahu nazwał też Gazę „miastem zła” i zapowiedział, że Izrael będzie atakował Hamas wszędzie, zamieniając miejsca, w których się ukrywa i z których działa w „miasta ruin”.

Netanjahu zwrócił się też do „mieszkańców Gazy”, mówiąc im, aby „natychmiast się wynieśli, ponieważ będziemy działać wszędzie i z pełną siłą”.

Część komentatorów zaznacza, że premier Izraela dał do zrozumienia, że celem jest zniszczenie Strefy Gazy, przy czym nie wiadomo, dokąd jej mieszkańcy mieliby się “wynieść”.

Dodajmy w tym kontekście, że w sobotę wieczorem w sieci pojawiły się nagrania, mające pokazywać przerzucanie przez izraelskie wojsko ciężkiego sprzętu na południe. Na filmach widać m.in. ciągniki drogowe z lawetami z czołgami.

A Convoy of Israeli Merkava Mark lV Main Battle Tanks have been spotted on the move in Central Israel heading towards the Gaza Strip. pic.twitter.com/PfrAcu6Rad

— OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023