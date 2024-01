Parlament Włoch zatwierdził umowę ws. odsyłania nielegalnych migrantów do Albanii

Izba niższa parlamentu Włoch zatwierdziła porozumienie z Albanią, dotyczące budowy dwóch obozów recepcyjnych dla nielegalnych migrantów. Zaniepokojenie wyraził komisarz praw człowieka ONZ.

W tym tygodniu izba niższa parlamentu Włoch zatwierdziła porozumienie rządowe z Albanią, dotyczące zakwaterowanie migrantów podczas rozpatrywania ich wniosków o azyl. To kluczowy element strategii premier Giorgii Meloni, by „podzielić się” obciążeniem migracyjnym z innymi krajami europejskimi. Kolejnym krokiem będzie rozpatrzenie projektu przez Senat, gdzie obóz rządowy ma większość.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2023 roku ogłoszono, że Włochy chcą, by nielegalni imigranci, którzy dotrą do tego kraju przez morze, byli kierowani do Albanii. Tam mają czekać na akceptację wniosku azylowego lub odesłanie do państwa pochodzenia. W tym celu Włosi chcą zbudować na swój koszt dwa specjalne ośrodki pod włoską jurysdykcją, zdolne do przyjęcia do 36 tys. osób rocznie. Mają do nich trafiać osoby, które dotarły do Europy drogą morską. Albania nie jest państwem UE, więc pomysł ten nie jest sprzeczny z unijnym prawem.

Premierzy Włoch i Albanii, Giorgia Meloni i Edi Rama, ogłosili plany utworzenia tych ośrodków do wiosny 2024 roku. Dokument podpisali 6 listopada 2023 roku. Strona albańska uznaje prawo strony włoskiej do bezpłatnego korzystania z terenów na obozy, zaś całkowita liczba migrantów przebywających w tym samym czasie na terytorium Albanii nie może przekroczyć 3 tysięcy. Inicjatywę skrytykowała włoska opozycja, część prasy i organizacje praw człowieka, natomiast poparła ją przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Jednocześnie, albański Trybunał Konstytucyjny zawiesił w grudniu ub. roku ratyfikację umowy, w oczekiwaniu na przegląd jej zgodności z konstytucją.

W czwartek Wysoki Komisarz ONZ do Spraw Człowieka, Volker Turk zwrócił się do włoskiego senatu, wyrażając obawy względem budowy obozów recepcyjnych da migrantów. Jest zaniepokojony arbitralnymi zatrzymaniami i warunkami bytowymi w takich obozach.

„Nie można podważać zobowiązań prawnych Włoch wynikających z praw człowieka i prawa dotyczącego uchodźców” – oświadczył Turk. Dodał, że podobne ustalenia spowodowały „wielkie cierpienie i szkody” w innych krajach, nie wymieniając ich z nazwy.

Turk zaznaczył też, że ratowanie życia ludzkiego na morzu jest „imperatywem praw człowieka, który nigdy nie powinien być karany ani karany”. Agencja Reuters zauważa, że komentarz ten najwyraźniej odnosił się do ataków Włoch na śródziemnomorskie statki ratownicze.

„Nie dla organizacji międzynarodowych w ośrodkach, dla półrocznego sprawozdania w Parlamencie, dla pewności, że zostaną tam przyjęte tylko osoby bezbronne” – pisze o zatwierdzeniu porozumienia liberalna włoska gazeta „La Repubblica”.

Rząd Meloni, przyjmując twarde stanowisko względem nielegalnej imigracji, walczy by zahamować wielki napływ migrantów z Afryki. Stosowane obecnie przez włoski rząd rozwiązania są krytykowane przez ONZ.

We wrześniu 2023 roku na konferencji prasowej z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen podczas wizyty na wyspie Lampedusa, premier Giorgia Meloni stwierdziła, że blok musi współpracować, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z niekontrolowaną migracją. Stawką jest tu „przyszłość, której Europa pragnie dla siebie, ponieważ przyszłość Europy zależy od jej zdolności do stawienia czoła poważnym wyzwaniom” – stwierdziła Meloni.

voiceofeurope.com / Reuters / Kresy.pl