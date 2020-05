Papież Franciszek: Nikt nie powinien być pozbawiony pracy, godności, sprawiedliwego wynagrodzenia

Papież Franciszek odprawił 1 maja, gdy Kościół obchodzi święto św. Józefa Robotnika, Mszę św. za wszystkich pracowników. Podczas kazania poruszył temat godności i sprawiedliwości w świecie pracy.

Na początku Mszy św. w Casa Santa Marta papież Franciszek modlił się za robotników na całym świecie.

Dzisiaj, w święto św. Józefa Robotnika i dzień poświęcony robotnikom, módlmy się za wszystkich robotników, aby nikt nie był pozbawiony pracy i aby wszyscy otrzymywali sprawiedliwą płacę. Niech każdy korzysta z godności pracy i piękna odpoczynku – modlił się papież.

W homilii Franciszek zastanawiał się nad czytaniem tego dnia (Rdz 1: 26-2: 3), które opowiadało o stworzeniu mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże. Skupił swoją uwagę na Bożej „pracy” wykonanej w akcie kreacji. Papież powiedział, że Bóg powierzył ludzkości zadanie kontynuowania tego wysiłku.

Praca jest dokładnie kontynuacją dzieła Boga. Ludzka praca jest powołaniem, które ludzkość otrzymała od Boga od czasu stworzenia wszechświata. Jest to praca, która upodabnia nas do Boga, ponieważ dzięki niej mężczyźni i kobiety działają jako twórcy i są zdolni do tworzenia wielu rzeczy, także tworzenia rodziny – stwierdził papież.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Franciszek powiedział, że Biblia opisuje wszystko co Bóg uczynił jako „bardzo dobre”.

Praca zawiera w sobie dobroć, tworzy harmonię między rzeczami – pięknem, dobrocią – i angażuje każdą część osoby. To pierwsze powołanie człowieka: praca. To daje godność ludzkości. A godność upodabnia nas do Boga – powiedział Ojciec Święty.

Papież opowiedział również historię człowieka, który odwiedził lokalne centrum Caritas, aby znaleźć jedzenie dla swojej rodziny. Jeden pracownik Caritas powiedział mu: „Przynajmniej możesz przynieść trochę chleba do domu”. Mężczyzna odpowiedział: „Ale nie wystarczy przynieść jedzenie do domu. Chcę zarabiać na swój chleb powszedni”. Franciszek powiedział, że ten człowiek był pozbawiony „godności, by +wytworzyć+ swój chleb powszedni poprzez swoją pracę”.

Papież dodał, że godność pracy była często deptana w historii. Przykłady obejmują afrykańskich niewolników zaciągniętych do Ameryki, a także współczesnego „niewolnika”, który jest w stanie zarobić tylko tyle, aby przetrwać.

Dzisiaj jest wielu niewolników – wielu mężczyzn i kobiet, którzy nie są wolni w pracy: są zmuszeni pracować za tyle, by żyć, nic więcej. Są słabo opłacanymi niewolnikami pracy przymusowej – mówił Franciszek – Każda niesprawiedliwość dotykająca człowieka, który pracuje, oznacza deptanie godności ludzkiej, nawet godności osoby, która dokonuje niesprawiedliwości… Z drugiej strony powołanie, które Bóg nam daje, jest znacznie wyższe: tworzyć, przetwarzać, pracować. Ale można to zrobić tylko wtedy, gdy warunki są sprawiedliwe i przestrzegana jest godność ludzka – dodał.

Kończąc homilię, papież Franciszek wezwał wszystkich do zjednoczenia się z tymi wszystkimi, którzy pracują, którzy walczą o sprawiedliwość w swojej pracy, oraz z biznesmenami, którzy traktują zatrudnionych sprawiedliwie.

Prosimy św. Józefa (…) o pomoc w walce o godność pracy, aby wszyscy mogli znaleźć pracę i aby była to praca godna, a nie praca niewolnicza – zakończył papież.

