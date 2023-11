Oszukana Wieś dołącza do protestu polskich przewoźników

Braverman przez długi czas powodowała podziały w partii ze względu na swoją ostrą retorykę i twarde stanowisko wobec osób ubiegających się o azyl, co zapewniło jej poparcie prawicy, jednocześnie odstraszając bardziej polityków centrum. Została powołana na ministra spraw wewnętrznych jeszcze przez krótkotrwałą premier Liz Truss we wrześniu 2022 r. jednak ustąpiła już kilkanaście dni potem, wobec skandalu z powodu użycia przez nią prywatnej skrzynki e-mail do wysłania państwowego dokumentu. Mimo tego w miesiąc później została ponownie powołana na to stanowisko już przez nowego premiera Rishiego Sunaka.

Sunak powołał ją do gabinetu ze względu na jej wpływy w Partii Konserwatywnej, jak relacjonuje "The New York Times". Według gazety przekroczyła jednak tolerowany przez niego poziom kontrowersji, gdy określiła masowe manifestacje poparcia dla Palestyńczyków, jakie od dwóch tygodni mają miejsce w Wielkiej Brytanii, "marszami nienawiści", które popierają "wymazanie Izraela z mapy".