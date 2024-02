Ortodoksyjni Żydzi opluli benedyktyńskiego opata w Jerozolimie i obrażali Jezusa Chrystusa [+VIDEO]

Dwóch radykalnych, ortodoksyjnych Żydów opluło benedyktyńskiego opata w Jerozolimie i wulgarnie go oraz Jezusa Chrystusa. Sprawcy zostali zatrzymani i umieszczeni w areszcie domowym. Nie była to pierwsza taka sytuacja.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę po południu, gdy Żydzi obchodzą zakończenie Szabatu. Ojciec Nikodemus Schnabel, niemiecki benedyktyn i opat klasztoru Dormitio na Górze Syjon, przechadzał się ulicami Jerozolimy w towarzystwie znajomej niemieckiej dziennikarki. Gdy przechodzili w okolicach Ściany Płaczu, zaczepili go dwaj młodzi, ortodoksyjni Żydzi. Dziennikarka akurat nagrywała film telefonem komórkowym i zarejestrowała, jak jeden z nich, zobaczywszy krzyż, pluje na opata. Zaczęli też wulgarnie obrażać benedyktyna, którego popchnięto.

Wówczas o. Schnabel wyjął telefon, żeby nagrać sprawców. Spokojnie tłumaczył, że to dla policji, ponieważ to nie pierwszy taki przypadek i wie, że policjanci oczekują zdjęcia twarzy sprawcy. Sytuację nagrywała dziennikarka. Gdy duchowny chciał zrobić napastnikowi zdjęcie, też ponownie chciał go zaatakować, ale został powstrzymany przez innego mężczyznę, zdecydowanie upominającego agresorów. Młody Żyd dalej obrażał jednak o. Schnabela. W końcu młodzi Żydzi zostają odprowadzeni na bok, wciąż obrażając opata.

„Tego właśnie uczą ich w szkole” – komentuje benedyktyński mnich. Jeden z młodych Żydów wulgarnie mu przerywa, powtarzając: „Pierd…ny dupek!”.

Now that I’m being asked about it so often: Here are the videos of the incident. The footage comes from journalist @NatalieAmiri, with whom I have just taken a video in selfie mode in the Armenian Quarter of Jerusalem’s Old City. It’s Saturday, February 3, 4:20 pm local time: pic.twitter.com/3svWEZQrEv

— Abbot Nikodemus Schnabel (@PaterNikodemus) February 5, 2024