Orlen rusza z międzynarodowym projektem wodorowym

Grupa Orlen, w ramach projektu Hydrogen Eagle, planuje m.in. budowę sześciu nowych hubów wodorowych, w tym trzech w Polsce, dwóch w Czechach i jednego na Słowacji. Produkcja nisko i zeroemisyjnego wodoru będzie odbywała się tam w oparciu o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych.

Hydrogen Eagle to program inwestycyjny Grupy Orlen zakładający budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. W ramach projektu planowana jest również budowa ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Realizacja programu, obejmującego Polskę, Czechy i Słowację, ma pozwolić Grupie Orlen osiągnąć do 2030 roku moce wytwórcze wodoru na poziomie ok. 50 tys. ton rocznie.

Program zakłada budowę sześciu nowych hubów wodorowych, w tym trzech w Polsce, dwóch w Czechach oraz jednego na Słowacji zasilanych przez odnawialne źródła energii, w tym realizację instalacji elektrolizy, do której energia elektryczna ma zostać dostarczona z wykorzystaniem mocy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.

CZYTAJ TAKŻE: Szkocja stawia na wodór

Łącznie docelowo moc instalacji elektrolizy zasilanych OZE wyniesie ok. 250 MW. Program obejmie także trzy instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór, zlokalizowane w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach, jak również międzynarodową sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru.

„Dzięki odważnym, innowacyjnym inwestycjom w Polsce, Czechach i na Słowacji Grupa Orlen ma szansę stać się środkowoeuropejskim liderem paliw wodorowych. Mamy świadomość, że jest to niezwykle istotne zarówno z biznesowego, jak i środowiskowego punktu widzenia. Wejście w obszar zrównoważonej produkcji wodoru w perspektywie kolejnych dekad zapewni nam przewagi konkurencyjne w obszarze detalicznym, rafineryjnym i energetycznym. Ponadto, pozwoli na znaczącą redukcję śladu węglowego i będzie ważnym krokiem do osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku” – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

CZYTAJ TAKŻE: Ukraiński minister: Orlen ma realny plan wejścia na nasz rynek

Instalacje elektrolizy, wytwarzające zeroemisyjny wodór zasilane będą przez morską i lądową energetykę wiatrową oraz fotowoltaikę. 54 stacje tankowania wodoru, obsługujące transport indywidualny, publiczny i towarowy powstaną w Polsce, natomiast 22 obiekty zostaną wybudowane w Czechach, a 26 na Słowacji.

Celem programu Hydrogen Eagle jest wzmocnienie powstającej europejskiej infrastruktury wodorowej European Hydrogen Backbone (EHB) i wsparcie budowy potencjału Europy w produkcji zero- oraz niskoemisyjnego wodoru oraz stabilnego łańcucha dostaw. Zastosowanie niskoemisyjnych technologii wytwarzania ma pozwolić na redukcję emisji CO2 nawet o 1 milion ton rocznie.

CZYTAJ TAKŻE: Pesa buduje prototyp lokomotywy wodorowej [+FOTO]

Projekt Hydrogen Eagle pomyślnie przeszedł etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI, a w kolejnym kroku będzie ubiegać się o notyfikację wsparcia przez Komisję Europejską.

Hydrogen Eagle to kolejny etap inwestycji w niskoemisyjny transport wodorowy w Grupie Orlen. W Niemczech, na stacjach grupy w Wolfsburgu i Müllheim, działają pilotażowe punkty tankowania wodoru. We Włocławku, Trzebini i Płocku powstają instalacje wytwarzania wodoru o jakości automotive, o docelowych łącznych możliwościach produkcji ponad 1000 kg na godzinę. Huby będą dostarczać wodór na stacje dla transportu indywidualnego i komunikacji publicznej. Koncern rozpoczął postępowania przetargowe na budowę pierwszych polskich stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach. W planach jest także budowa sześciu stacji w Czechach.

CZYTAJ TAKŻE: Orlen zapłacił za Polska Press 210 mln zł. Wartość firmy oszacowano na 131 mln zł

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przejęcie Lotosu

W ostatnich tygodniach o Grupie Orlen było głośno w związku ze sprawą przejęcia przez nią Lotosu.

Saudi Aramco kupi udziały w rafinerii Lotosu, węgierski MOL zakupi 417 stacji Lotosu, a Unimot – bazy paliw. Ma to związek z tzw. środkami zaradczymi w związku z planowanym przejęciem Grupy Lotos przez PKN Orlen.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy ramowej, w wyniku której podmioty należące do PKN Orlen nabędą od MOL aktywa związane z prowadzeniem stacji paliw na Słowacji oraz Węgrzech.

MOL podał z kolei w osobnym komunikacie, że rozpocznie działalność w Polsce dzięki przejęciu 417 stacji paliw działających w całym kraju pod marką Lotos. „Dzięki tej, wartej 610 mln USD transakcji, Grupa stanie się trzecim największym graczem na rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce. W ramach umowy, PKN Orlen przejmie z kolei 185 stacji paliw Grupy MOL na Węgrzech i Słowacji wycenionych na 259 mln USD” – napisano.

Unimot poinformował, że jego spółka zależna Unimot Investments zawarła z Grupą Lotos umowę przedwstępną dotyczącą zakupu 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

PKN Orlen poinformował również, że zawarł z Saudi Aramco porozumienia, które otwierają możliwość współpracy strategicznej w zakresie realizacji inwestycji w obszarze petrochemicznym, a także badawczo-rozwojowym.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek przedstawił saudyjskiego giganta paliwowego jako strategicznego partnera dla Orlenu. Saudyjczycy nabędą 30 proc. Lotosu. Cena w przedwstępnej umowie za udziały w Lotos Asfalt została ustalona na ok. 1,15 mld zł. Orlen liczy też na rozwój we współpracy z Saudi Aramco.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Obajtek poinformował, że po zawarciu umów dotyczących sprzedaży aktywów w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos, PKN Orlen liczy na kolejne akwizycje.

Koncern poinformował, że jego zarząd wyraził też zgodę na zawarcie umów z Aramco Overseas Company B.V. w zakresie rynku produkcji paliw, działalności hurtowej oraz paliwa lotniczego, z Unimot Investments w zakresie rynku asfaltów i logistyki paliw, z Rossi Biofuel Zrt. (z Węgier) w zakresie rynku biokomponentów oraz z MOL Hungarian Oil and Gas w zakresie rynku działalności detalicznej.

Daniel Obajtek oświadczył w środę, że grupa PKN Orlen jest bliska zakończenia negocjacji w kwestii pozyskania kolejnych 100 stacji w regionie.

W lipcu 2020 roku rząd zapowiedział powstanie wielkiego multienergetycznego koncernu pod skrzydłami Orlenu. Wcześniej Orlen został właścicielem Energi.

Już w 2019 roku pisaliśmy, że PKN Orlen chce kupić co najmniej 53 proc. Lotosu, w którym polski Skarb Państwa posiada 53,19 proc. akcji. Organy nadzoru konkurencji w UE obawiają się, że umowa może podnieść ceny i ograniczyć konkurencję w Polsce, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie i Słowacji. Ostatecznie Komisja Europejska przedstawiła warunki połączenia spółek. Przewidywały one m.in. że Orlen musi sprzedać 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos z dużym pakietem praw zarządczych. Tym samym, nowy właściciel musi mieć prawo do blisko połowy produkcji rafinerii ropy naftowej i benzyny oraz dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej. Szerzej na ten temat pisaliśmy w analizie opublikowanej na naszym portalu:

CZYTAJ TAKŻE: Przejęcie Lotosu przez Orlen wzbudza kontrowersje. Czy ten projekt się opłaca?

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Orlen i SMR

Jak informowaliśmy, w grudniu Synthos Green Energy oraz GE Hitachi Nuclear Energy podpisały w Kanadzie list intencyjny z BWXT Canada – czołowym producentem komponentów dla energetyki jądrowej – w zakresie współpracy na rzecz budowy i rozwijania łańcucha dostaw dla małych reaktorów jądrowych BWRX-300 w Kanadzie, USA oraz w Polsce. Jak podała „Rzeczpospolita”, podzespoły reaktora mają powstać w Polsce. Ponadto osobną umowę Synthos podpisał z koncernem energetycznym Ontario Power Generation (OPG).

OPG na początku grudnia ogłosił, że do 2028 roku wybuduje pierwszy na świecie komercyjny reaktor BWRX-300. Powstanie on na terenie elektrowni w Darlington w Kanadzie. Na mocy zawartego porozumienia polska spółka będzie mogła skorzystać z wiedzy i doświadczeń z realizacji tego typu prac.

Dzięki współpracy z OPG polska spółka będzie mogła realizować projekty w tym obszarze w Polsce z rocznym przesunięciem względem działań w Kanadzie.

Spółka kontrolowana przez Sołowowa zadeklarowała w umowie z BWXT Canada zamówienie przynajmniej dziesięciu reaktorów jądrowych BWRX-300. Mają być one przeznaczone na rynek europejski – w tym polski.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Tydzień wcześniej podczas konferencji prasowej prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, poinformował o podpisaniu przez jego spółkę i Synthos Green Energy umowy inwestycyjnej. Efektem będzie powołanie spółki celowej do rozwoju w Polsce technologii jądrowej i budowy małych oraz mikro reaktorów atomowych.

Co ciekawe, jak informowaliśmy we wrześniu, była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher ma doradzać Zygmuntowi Solorzowi i Michałowi Sołowowowi. Dwóch z trzech najbogatszych Polaków pod koniec sierpnia ogłosiło decyzję o rozpoczęciu działań mających prowadzić do budowy w Polsce energetyki jądrowej. Spółka Solorza ZE PAK ma zbudować w Pątnowie elektrownię jądrową przy wsparciu spółki Synthos należącej do Sołowowa. Według ich zamierzeń ma ona zostać oparta o technologię tak zwanych małych reaktorów modułowych (SMR).

Małe reaktory modułowe, czyli tzw. SMR, to technologia wciąż rozwijana, mająca na celu przyspieszenie budowy i obniżenie kosztów energetyki atomowej. Ma to być alternatywa dla budowy tradycyjnych, potężnych reaktorów, co wymaga olbrzymich nakładów. Obecnie, na świecie jest realizowanych kilkadziesiąt projektów budowy SMR.

CZYTAJ TAKŻE: Małe reaktory jądrowe mogą zostać uwzględnione w rządowej strategii na rzecz ciepłownictwa

Chiny uruchomiły pierwszy na świecie mały reaktor jądrowy

Kresy.pl / orlen.pl