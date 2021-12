Małe reaktory jądrowe mogą zostać uwzględnione w rządowej strategii dla ciepłownictwa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska analizuje czy nie uwzględnić technologii SMR (małych reaktorów jądrowych) opracowując strategię dla ciepłownictwa. Celem głównym pozostaje jednak nadal budowa dużej elektrowni jądrowej w ramach projektu rządowego.

„Na przyszły rok mamy wyznaczone dwa zadania. Pierwsze to dokończenie nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie energetyki jądrowej. Spodziewamy się, że w styczniu może ona trafić do Sejmu. Drugie – to podjęcie decyzji w sprawie modelu biznesowego i wyboru partnera do projektu rządowego dotyczącego dużego atomu, co jest planowane w drugiej połowie 2022 r.” – powiedział Łukasz Sawicki z departamentu energii jądrowej w resorcie klimatu i środowiska podczas debaty energetycznej organizowanej przez Orlen i Fundację Instytutu Studiów Wschodnich.

Do końca bieżącego roku do GDOŚ złożony ma zostać raport środowiskowy dotyczący dużego atomu, z kolei na początku roku trafi tam raport lokalizacyjny. W raporcie lokalizacyjnym określona zostanie lokalizacja preferowana i alternatywna – wstępnie określone możliwe lokalizacje to Żarnowiec i Lubiatów.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada budowę przez Polskę duże reaktory typu PWR. Zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Wielu ekspertów wskazuje jednak, że termin 2033 roku może nie zostać dotrzymany, projekt może się opóźnić o kilka lat.

CZYTAJ TAKŻE: Większość Polaków popiera budowę elektrowni atomowej, nawet w swojej okolicy [SONDAŻ]

Koreańczycy oferują Polsce budowę sześciu reaktorów i transfer technologii

Die Welt: oś jądrowa Polska-Francja może zepchnąć Niemcy na margines

„W przypadku dużych reaktorów te konstrukcje istnieją na świecie. SMR-y jeszcze nie istnieją, nie ma projektów wykonawczych, dokumentacji budowlanej. Jeśli chodzi o potencjalne projekty, które mają powstać w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych, nie podjęto jak na razie żadnej decyzji Final Investment Decision (FID), nie ma zamkniętego finansowania. Można te projekty traktować jedynie jako potencjalne” – mówił przedstawiciel resortu klimatu i środowiska.

Jednak jak przyznał, prędzej czy później ta technologia pojawi się również w Polsce, co może być „uzupełnieniem dla dużego atomu”.

Sawicki zdradził jednocześnie, że ministerstwo „bardzo poważnie” analizuje wykorzystanie technologii SMR w strategii dla ciepłownictwa. „Polska ma duży udział ciepłownictwa scentralizowanego. Teraz przechodzi ono powoli z węgla na gaz, ale to rozwiązanie tymczasowe. W długiej perspektywie trzeba zastanowić się, czy w to miejsce nie mogłyby wejść reaktory SMR” – powiedział.

Jak informowaliśmy, w ostatnich dniach Synthos Green Energy oraz GE Hitachi Nuclear Energy podpisały w Kanadzie list intencyjny z BWXT Canada – czołowym producentem komponentów dla energetyki jądrowej – w zakresie współpracy na rzecz budowy i rozwijania łańcucha dostaw dla małych reaktorów jądrowych BWRX-300 w Kanadzie, USA oraz w Polsce. Jak podała „Rzeczpospolita”, podzespoły reaktora mają powstać w Polsce. Ponadto osobną umowę Synthos podpisał z koncernem energetycznym Ontario Power Generation (OPG).

OPG na początku grudnia ogłosił, że do 2028 roku wybuduje pierwszy na świecie komercyjny reaktor BWRX-300. Powstanie on na terenie elektrowni w Darlington w Kanadzie. Na mocy zawartego porozumienia polska spółka będzie mogła skorzystać z wiedzy i doświadczeń z realizacji tego typu prac.

Dzięki współpracy z OPG polska spółka będzie mogła realizować projekty w tym obszarze w Polsce z rocznym przesunięciem względem działań w Kanadzie.

Spółka kontrolowana przez Sołowowa zadeklarowała w umowie z BWXT Canada zamówienie przynajmniej dziesięciu reaktorów jądrowych BWRX-300. Mają być one przeznaczone na rynek europejski – w tym polski.

W zeszłym tygodniu podczas konferencji prasowej prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, poinformował o podpisaniu przez jego spółkę i Synthos Green Energy umowy inwestycyjnej. Efektem będzie powołanie spółki celowej do rozwoju w Polsce technologii jądrowej i budowy małych oraz mikro reaktorów atomowych.

Co ciekawe, jak informowaliśmy we wrześniu, była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher ma doradzać Zygmuntowi Solorzowi i Michałowi Sołowowowi. Dwóch z trzech najbogatszych Polaków pod koniec sierpnia ogłosiło decyzję o rozpoczęciu działań mających prowadzić do budowy w Polsce energetyki jądrowej. Spółka Solorza ZE PAK ma zbudować w Pątnowie elektrownię jądrową przy wsparciu spółki Synthos należącej do Sołowowa. Według ich zamierzeń ma ona zostać oparta o technologię tak zwanych małych reaktorów modułowych (SMR).

Również KGHM, jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, chce jak najszybciej wybudować mały reaktor jądrowy. O zamiarach KGHM poinformował prezes spółki, Marcin Chludziński, na konferencji prasowej podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Małe reaktory modułowe, czyli tzw. SMR, to technologia wciąż rozwijana, mająca na celu przyspieszenie budowy i obniżenie kosztów energetyki atomowej. Ma to być alternatywa dla budowy tradycyjnych, potężnych reaktorów, co wymaga olbrzymich nakładów. Obecnie, na świecie jest realizowanych kilkadziesiąt projektów budowy SMR.

Kresy.pl / biznes.interia.pl