Chiny uruchomiły pierwszy na świecie mały modułowy reaktor jądrowy

Chiny podłączyły mały modułowy reaktor jądrowy (SMR) do swojej sieci energetycznej. Dzięki temu są pierwszym krajem na świecie, który pobiera energię dzięki tej technologii.

200-megawatowy reaktor China Huaneng Group Co. w Shidao Bay dostarcza teraz energię do sieci w prowincji Shandong, poinformowało China Nuclear Energy Association w poście na WeChat – donosi Bloomberg. Drugi reaktor przechodzi testy przed podłączeniem i wprowadzeniem do pełnej komercyjnej eksploatacji w połowie przyszłego roku.

Chiński SMR jest pierwszym na świecie modułowym reaktorem wysokotemperaturowym chłodzonym gazem o złożu żwirowym. Do produkcji energii podgrzewany jest hel zamiast wody. Maszyna została zaprojektowana tak, aby szybko się wyłączała w przypadku wystąpienia awarii. Jej moc to ok. 1/5 wielkości pierwszego chińskiego projektu reaktora rodzimego znanego jako Hualong One.

Według Bloomberga Chiny są największym inwestorem w energetykę jądrową na świecie. Wedle szacunków w ciągu najbliższych 15 lat przeznaczą do 440 mld dolarów na budowę nowych elektrowni jądrowych, co pozwoli im wyprzedzić USA i zająć pozycję światowego lidera w produkcji energii jądrowej.

Chiny inwestują również dużo w syntezę jądrową. Niedawno chiński reaktor „sztucznego słońca” o nazwie EAST pobił rekord, pracując przez 101 sekund w temperaturze 120 milionów stopni Celsjusza.

SMR w Polsce

Jak informowaliśmy, w grudniu Synthos Green Energy oraz GE Hitachi Nuclear Energy podpisały w Kanadzie list intencyjny z BWXT Canada – czołowym producentem komponentów dla energetyki jądrowej – w zakresie współpracy na rzecz budowy i rozwijania łańcucha dostaw dla małych reaktorów jądrowych BWRX-300 w Kanadzie, USA oraz w Polsce. Jak podała „Rzeczpospolita”, podzespoły reaktora mają powstać w Polsce. Ponadto osobną umowę Synthos podpisał z koncernem energetycznym Ontario Power Generation (OPG).

OPG na początku grudnia ogłosił, że do 2028 roku wybuduje pierwszy na świecie komercyjny reaktor BWRX-300. Powstanie on na terenie elektrowni w Darlington w Kanadzie. Na mocy zawartego porozumienia polska spółka będzie mogła skorzystać z wiedzy i doświadczeń z realizacji tego typu prac.

Dzięki współpracy z OPG polska spółka będzie mogła realizować projekty w tym obszarze w Polsce z rocznym przesunięciem względem działań w Kanadzie.

Spółka kontrolowana przez Sołowowa zadeklarowała w umowie z BWXT Canada zamówienie przynajmniej dziesięciu reaktorów jądrowych BWRX-300. Mają być one przeznaczone na rynek europejski – w tym polski.

Tydzień wcześniej podczas konferencji prasowej prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, poinformował o podpisaniu przez jego spółkę i Synthos Green Energy umowy inwestycyjnej. Efektem będzie powołanie spółki celowej do rozwoju w Polsce technologii jądrowej i budowy małych oraz mikro reaktorów atomowych.

Co ciekawe, jak informowaliśmy we wrześniu, była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher ma doradzać Zygmuntowi Solorzowi i Michałowi Sołowowowi. Dwóch z trzech najbogatszych Polaków pod koniec sierpnia ogłosiło decyzję o rozpoczęciu działań mających prowadzić do budowy w Polsce energetyki jądrowej. Spółka Solorza ZE PAK ma zbudować w Pątnowie elektrownię jądrową przy wsparciu spółki Synthos należącej do Sołowowa. Według ich zamierzeń ma ona zostać oparta o technologię tak zwanych małych reaktorów modułowych (SMR).

Również KGHM, jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, chce jak najszybciej wybudować mały reaktor jądrowy. O zamiarach KGHM poinformował prezes spółki, Marcin Chludziński, na konferencji prasowej podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Małe reaktory modułowe, czyli tzw. SMR, to technologia wciąż rozwijana, mająca na celu przyspieszenie budowy i obniżenie kosztów energetyki atomowej. Ma to być alternatywa dla budowy tradycyjnych, potężnych reaktorów, co wymaga olbrzymich nakładów. Obecnie, na świecie jest realizowanych kilkadziesiąt projektów budowy SMR.

