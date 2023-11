Orlen: farmy wiatrowe na Bałtyku zapewnią energię 2/3 gospodarstwom domowym w Polsce

Grupa Orlen ogłosiła pozyskanie pięciu nowych lokalizacji na Morzu Bałtyckim pod budowę morskich farm wiatrowych. Nowe inwestycje mają łączną moc około 5,2 GW, co pozwoli na produkcję czystej energii i zasilenie około 8 milionów gospodarstw domowych – zapowiedź taka padła podczas konferencji Offshore Wind Poland 2023 z ust Roberta Nowickiego, prezesa zarządu Orlen Neptun.

Grupa Orlen, w partnerstwie z Northland Power, już realizuje pierwszą morską farmę wiatrową Baltic Power o mocy niemal 1,2 GW. Nowe lokalizacje mają poszerzyć potencjał energetyczny Orlenu w regionie.

Zyskanie pięciu nowych lokalizacji to rezultat otrzymania ostatecznych decyzji Ministra Infrastruktury w październiku 2023 roku. Otwiera to drogę do fazy przygotowawczej inwestycji.

Zgodnie z planami nowe inwestycje będą miały moc ok. 5,2 GW, co pozwoli produkować czystą energię w ilości wystarczającej, aby zasilić ok. 8 milionów gospodarstw domowych. W Polsce mamy ponad 13 mln gospodarstw domowych.

Grupa Orlen wskazuje, że inwestycje w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim są kluczowym elementem transformacji energetycznej i przyczynią się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym Polski.

Jak informowaliśmy, w maju br. Grupa Orlen i Northland Power rozpoczęły w Gminie Choczewo budowę lądowej stacji elektroenergetycznej, która umożliwi odebranie energii wytwarzanej na morzu przez farmę wiatrową Baltic Power. Zgodnie z harmonogramem farma rozpocznie produkcję zeroemisyjnej energii w 2026 roku.

Baltic Power to obecnie najbardziej zaawansowany projekt budowy morskiej farmy wiatrowej w Polsce. Spółka zakończyła 2022 rok pełnym zabezpieczeniem umów na wszystkie kluczowe komponenty niezbędne do powstania farmy wiatrowej w ramach zaplanowanego łańcucha dostaw.

W roku 2023, wraz z zabezpieczaniem wszystkich decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę, Baltic Power rozpoczyna pierwsze prace budowlane na lądzie. Zgodnie z harmonogramem pierwsze prace instalacyjne na morzu rozpoczną się w roku 2024.

Jednocześnie w 2022 r. Grupa Orlen podjęła strategiczną decyzję o budowie pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych. Inwestycja realizowana jest w porcie Świnoujście i po zakończeniu budowy na przełomie 2024/2025 roku będzie jednym z najnowocześniejszych terminali w Europie. Jego nabrzeża i place składowe pozwolą na transport i montaż najnowocześniejszych turbin wiatrowych o mocy 15 MW i większych.

Morską farmę wiatrową Baltic Power będzie tworzyło 76 turbin o jednostkowej mocy 15 MW i wysokości ponad 200 metrów pracujących na obszarze ok. 130 km2. Farma zostanie zlokalizowana około 23 km od brzegu, na wysokości Choczewa oraz Łeby, gdzie powstanie port serwisowy farmy. Po zakończeniu budowy farma będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Jak informowaliśmy, w lutym br. należąca do Grupy Orlen spółka Lotos Petrobaltic wyposażyła pierwszy w Polsce statek w system wiertniczy pozwalający na prowadzenie badań geologiczno-inżynierskich na głębokości do 120 metrów na potrzeby energetyki wiatrowej.

Biuro prasowe Grupy Orlen poinformowało, że wyposażenie statku w system wiertniczy oznacza, że firma będzie w stanie prowadzić badania dna morza na potrzeby energetyki wiatrowej zarówno w ramach własnych projektów, jak i również na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Spółka Lotos Petrobaltic występuje jako podwykonawca konsorcjum firm Geobaltic i Garant Diving, które wygrało przetarg rozpisany przez Ministerstwo Energetyki Litwy. Wiercenia na litewskim szelfie Morza Bałtyckiego zaplanowane było jeszcze w I kwartale 2023 r.

W październiku ub. roku. Orlen podpisał umowę z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście o współpracy przy budowie portu instalacyjnego. Również duńska firma Vestas otworzy fabrykę turbin w Szczecinie. Są to inwestycje w ramach realizowanego przez Orlen i kanadyjski Northland Power projektu morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Budowa terminalu instalacyjnego ma zakończyć się na przełomie 2024 i 2025 roku. Jego działalność rozpocznie się w 2025 roku, a pracę przy nim znajdzie ok. 100 osób.

Fabryka turbin Vestas w Szczecinie, która ma zatrudniać ok. 700 osób, zostanie ukończona w drugiej połowie 2024 r. W fabryce mają być montowane gondole i piasty turbin. Produkowane elementy będą dostarczane zarówno na rynek polski, jak i na rynki globalne.

Według założeń „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, na polskich wodach ma powstać od 9 do 11 GW mocy zainstalowanych w morskiej energetyce wiatrowej. Grupa Orlen planuje stać się jednym z liderów w tym obszarze, m.in. dzięki realizacji strategii ORLEN2030. Do końca dekady na inwestycje w nowoczesną energetykę, w tym na projekty offshore wind, Koncern przeznaczy 47 mld zł.

Kresy.pl / gospodarkamorska.pl