Organizacje żydowskie oskarżają Trumpa o antysemityzm

Organizacje żydowskie skrytykowały wypowiedzi byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, w których przekonywał, że amerykańcy żydzi nie lubią Izraela – poinformował w niedzielę portal Times of Israel.

„Insynuowanie, że Izrael lub Żydzi kontrolują Kongres lub media jest antysemickie, jasne i proste” – napisał na Twitterze w piątek Jonathan Greenblatt, dyrektor naczelny Anti-Defamation League.

Amerykański Komitet Żydowski napisał w piątek na Twitterze, że „dawne poparcie Trumpa dla Izraela nie daje mu licencji na handel radioaktywnymi antysemickimi uwagami – ani na rozpowszechnianie bezpodstawnych wniosków na temat nierozerwalnych więzi łączących amerykańskich Żydów z Izraelem”.

Dyrektor generalny Żydowskiej Rady Demokratycznej w Ameryce, Halie Soifer, napisał na Twitterze, że „[Trump] nie rozumie, że amerykańscy Żydzi nim gardzą – i wszystkim, za czym stoi w Partii Republikańskiej – ponieważ jest zdeprawowanym bigotem, który nadal atakuje naszą demokracja i jego polityka jest sprzeczna z naszymi wartościami. To nie ma nic wspólnego z Izraelem”.

Były prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Unholy Podcast przekonywał, że w przeszłości państwo żydowskie miało „absolutną władzę nad Kongresem”, ale teraz nawet „ewangeliczni chrześcijanie kochają Izrael bardziej niż Żydzi”.

Donald Trump powiedział, że wielu amerykańskich Żydów nie kocha Izraela – w przeciwnym razie zagłosowaliby na niego.

W swoich uwagach były prezydent powrócił do swoich często wysuwanych oskarżeń, że amerykańscy Żydzi byli niewdzięczni za wszystko, co zrobił dla Izraela.

„Są ludzie w tym kraju, którzy są Żydami, ale nie kochają już Izraela. Powiem wam, ewangeliccy chrześcijanie kochają Izrael bardziej niż Żydzi w tym kraju” – przekonywał Trump. „Kiedyś Izrael miał absolutną władzę nad Kongresem. A dzisiaj myślę, że jest dokładnie odwrotnie. I myślę, że zrobili to Obama i Biden” – kontynuował Trump. „Żydzi w Stanach Zjednoczonych albo nie lubią Izraela, albo nie dbają o Izrael” – powiedział Trump w nagraniu.

„Spójrz na The New York Times, The New York Times nienawidzi Izraela, nienawidzi ich. I to są Żydzi, którzy prowadzą The New York Times. Mam na myśli rodzinę Sulzbergerów” – dodał Trump.

