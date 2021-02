Ordo Iuris pozwie Sylwię Spurek i Małgorzatę Prokop-Paczkowską za szerzenie dezinformacji

Instytut Ordo Iuris zainaugurował w środę „program ochrony dobrego imienia Polski”. Jest on odpowiedzią na oskarżenia wobec Polski „formułowane przez aktywistów LGBT, polityków i media”.

Jak czytamy na stronie internetowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, organizacja w odpowiedzi na powtarzające się kłamstwa historyczne oraz oskarżenia wobec Polski formułowane przez politycznych aktywistów LGBT, polityków oraz zagraniczne media zarzucające Polsce naruszanie międzynarodowych zobowiązań, zainaugurowała w środę „program dobrego imienia Polski”.

Instytut przygotował raport na temat sytuacji społecznej i prawnej „osób o skłonnościach homoseksualnych lub zaburzonej tożsamości płciowej”.

„Ukazanie realnego położenia takich osób staje się konieczne wobec rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez grupy lobbingowe samozwańczo określające się mianem ich przedstawicieli. W ramach walki z dezinformacją, prawnicy zapowiadają pozwy wobec osób naruszających swoimi wypowiedziami wizerunek Rzeczypospolitej, m.in. europoseł Sylwii Spurek, poseł Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej czy czasopisma Daily Mail” – czytamy.

Ordo Iuris ma zamiar wystąpić z powództwem przeciwko eurodeputowanej Sylwii Spurek za sformułowania, które wprowadzają dezinformację. „Wbrew temu, co twierdzi KE i europosłowie/słanki PiS strefy wolne od LGBT naprawdę istnieją, a uchwały anty-LGBT mają charakter prawny. Potwierdziły to 4 wyroki sądów, które orzekły, że łamią one prawo polskie i UE. Oczekuję, że KE uruchomi w tej sprawie procedurę naruszeniową” – cytuje Instytut.

Organizacja wystąpi także przeciwko poseł Małgorzacie Prokop Paczkowskiej za słowa: „To, co dzieje się dzisiaj z mniejszościami w naszym kraju, ze społecznością LGBT, z kobietami, które domagają się swoich praw, to to samo, co tak zwani prawdziwi Polacy robili kiedyś z Żydami, kiedy odmawiali im życia i pracy we własnym kraju. Potem cieszyli się, kiedy Adolf Hitler rozwiązywał sprawę Żydów. A potem wyrywali im zęby nawet z grobów po śmierci. A potem doprowadzili do pogromów w Kielcach i mordu w Jedwabnem”.

Ordo Iuris chce wystąpić też przeciwko brytyjskiemu Daily Mail za stwierdzenie o „polskich obozach śmierci”, a także przeciwko France Culture, które zamieściło informacje o „odpowiedzialności Polski za zbrodnie Trzeciej Rzeszy” i zamieszczenie zdjęć z przedwojennego Gdańska, które przedstawiały flagi Rzeszy Niemieckiej wywieszone wzdłuż Długiego Targu opisane jako: „Gdańsk, Polska, kwiecień 1939 rok”, chociaż Gdańsk nie należał do Polski.

„Nasz program jest odpowiedzią na politykę dezinformacji rozumianej jako proces manipulacji procesami poznawczymi odbiorców. Jest on złożony, bo prowadzi się go często z wykorzystaniem prawdziwych twierdzeń wzbogaconych fałszywymi informacjami. W ten sposób tworzone są błędne narracje, które są pierwszym stopniem sukcesu dezinformacji. Odbierają one wolność oceny nam jako konsumentom informacji” – zaznaczył adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

