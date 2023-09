Obywatelskie ujęcie pijanego Ukraińca, który prowadził auto slalomem. Miał ponad 2 promile

Policjanci z Pucka zatrzymali Ukraińca, który kierował samochodem, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Wcześniej jeden z kierowców zajechał mu drogę, by uniemożliwić dalszą jazdę.

W czwartek dyżurny puckiej komendy otrzymał informację, że na ul. Pomorskiej w Dębogórzu, doszło do ujęcia nietrzeźwego kierującego. “Na miejscu mundurowi zastali 43-letniego zgłaszającego, który poinformował, że jechał za kierującym mazdą od miejscowości Mosty. Jego zainteresowanie wzbudziła jazda slalomem, poprzedzającego go kierowcy, dlatego zajechał mu drogę. Zgłaszający zdecydował by niezwłocznie powiadomić policjantów, którzy nie dopuszczą do dalszej jazdy osoby mogącej znajdować się pod wpływem alkoholu” – czytamy.

Okazało się, że kierujący mazdą to 28-letni obywatel Ukrainy, zamieszkujący w powiecie wejherowskim. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie stanu trzeźwości 28-latka wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przeczytaj: Pijany Ukrainiec śmiertelnie potrącił kobietę – TVN i TVP pomijają w relacji jego narodowość

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10.

Zobacz także: Obywatelskie ujęcie pijanego Ukraińca, który jechał zygzakiem po szosie. Miał 3 promile

puck.policja.gov.pl / Kresy.pl