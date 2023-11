Nowe auta z napędem elektrycznym dla Straży Granicznej

W ostatnich dniach Straż Graniczna odebrała 27 samochodów z napędem elektrycznym marki Citroen E-C4. Ich łączna wartość to 5,4 mln zł.

Straż Graniczna poinformowała w sobotę, że samochody są obecnie przekazywane do oddziałów SG: Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego, Nadodrzańskiego, Morskiego oraz Nadwiślańskiego.

Do tej pory Straż Graniczna eksploatowała 6 sztuk samochodów z napędem elektrycznym – 4 szt. marki Renault Zoe,1 szt. marki Nissan Leaf oraz 1 szt. marki Peugeot e-Rifter. “Tego typu samochody wykorzystywane są głównie w lotniczych przejściach granicznych i dużych aglomeracjach miejskich, szczególnie zagrożonych występowaniem zjawiska smogu” – podkreśla SG.

Dostawa Citroenów E-C4 to efekt umów podpisanych w lipcu i w sierpniu 2023 r.

SG poinformowała też o zawarciu w listopadzie umów na kolejne auta: 20 szt. samochodów terenowych marki Ford Ranger o wartości prawie 5,6 mln zł; 20 szt. samochodów osobowych typu mikrobus marki Ford Tourneo Custom o wartości 5,4 mln; a także 40 szt. pojazdów klasy ATV marki KL BRUTE FORCE 750 o wartości prawie 4,6 mln zł.

We wrześniu br. Straż Graniczna zawarła umowę na dostawę 14 motocykli z napędem elektrycznym marki ZERO MOTORCYCLES model FZ ZF7.2 o wartości prawie 1,2 mln zł. Koszt jednego z nich to 85 tys. zł. Motocykle już na początku grudnia mają trafić do funkcjonariuszy SG, głównie do oddziałów na granicy zewnętrznej. Mają służyć do “cichej obserwacji”.

W sierpniu SG informowała o realizacji największej partii zakupów od lat. Jak wówczas podawano, w bieżącym roku zamówiono aż 242 samochodów służbowych wartych 54 mln zł.

