„38 osób wcisnęli do 4 samochodów” – Areszt dla czterech Gruzinów za przemyt imigrantów

Funkcjonariusze z Placówki SG w Tuplicach, wspólnie z iłowskimi policjantami, zatrzymali 4 obywateli Gruzji, którzy chcieli zarobić na przerzucie nielegalnych migrantów przez polsko-niemiecką granicę. Cudzoziemców, 38 osób, wcisnęli do 4 samochodów.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie w poniedziałkowym komunikacie. „Funkcjonariusze SG zatrzymali do kontroli drogowej, na jednej z dróg powiatu żagańskiego, 2 volkswageny, mercedesa i jeepa na polskich i niemieckich tablicach rejestracyjnych. Okazało się, że pojazdami kierowali Gruzini, w wieku od 28 do 46 lat. Kierowcy, narażając życie i zdrowie pasażerów, 'upchnęli’ do czterech samochodów 38 cudzoziemców z zamiarem przewiezienia ich do Niemiec” – podano w komunikacie.

Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Stwierdzono, że 37 pasażerów pojazdów to obywatele Turcji. W zatrzymanej grupie był także jeden obywatel Afganistanu. „Wszyscy zostali zatrzymani za usiłowanie przekroczenia polsko-niemieckiej granicy wbrew przepisom. W paszportach cudzoziemców funkcjonariusze SG odkryli serbskie stemple wjazdowe, co potwierdza, że w celu dotarcia do Europy wykorzystali tzw. szlak bałkański” – podkreśla Straż Graniczna.

Wobec wszystkich obywateli Turcji wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania ich do powrotu. Cudzoziemcy przyznali się do zarzucanego im czynu i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na roczny lub dwuletni okres próby. Zatrzymany obywatel Afganistanu, który nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, decyzją sądu został, do czasu ustalenia jego tożsamości, umieszczony w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Wobec przemytników – obywateli Gruzji – Sąd Rejonowy w Żaganiu wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Polski, grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8.

Z danych, które Straż Graniczna przesłała w lutym br. portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowią 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych jest najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG dominowali także obywatele Ukrainy i Gruzji. Dane z grudnia 2021 roku wskazywały jednak mniejszą łączną liczbę zatrzymanych przemytników – 355.

Wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl