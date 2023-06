Znaczny wzrost niemieckiego eksportu do Chin

Niemcy odnotowały wzrost sprzedażu dóbr na rynkach zagranicznych. Przede wszystkim dzięki wyraźnemu zwiększeniu eksportu do Chin.

Niemiecki eksport wzrósł o 1,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, podał federalny urząd statystyczny, którego dane przytoczyła agencja informacyjna Reutera. Agencja przyznaje, że na podstawie przeprowadzonych przez siebie ankiet pierwotnie prognozowała raczej spadek neiemieckiego eksportu o 2,5 proc. Kwietniowy wzrost nastąpił po spadku eksportu o 6,0 proc. w poprzednim miesiącu.

„Wzrost nie jest wystarczający, aby zrekompensować gwałtowny spadek z poprzedniego miesiąca” – skomentował Alexander Krueger, główny ekonomista banku Hauck Aufhaeuser Lampe.

Eksport Niemiec do Chin wzrósł w opisywanym okresie o 10,1 proc., podczas gdy eksport do USA o 4,7 proc, a do Unii Europejskiej o 4,5 proc., podał niemiecki urząd.

„To dobry początek drugiego kwartału dla eksportu netto, ale wątpimy, czy wystarczy, aby zapewnić impuls do wzrostu PKB” – powiedział Claus Vistesen główny ekonomista dla strefy euro w Pantheon Macroeconomics. Jak uznał – „Ożywienie w eksporcie netto, które pomogło wzrostowi PKB w czwartym i pierwszym kwartale [przełomu 2022 i 2023 roku] obecnie wygasa”.

Import do Niemiec spadł o 1,7 proc. w porównaniu z marcem, podczas gdy analitycy oczekiwali spadku o 1,0 proc. Saldo handlu zagranicznego Niemiec osięgnął w kwietniu nadwyżkę w wysokości 18,4 mld euro, w porównaniu z 14,9 mld euro w poprzednim miesiącu.

Pomimo kwietniowego wzrostu eksportu perspektywy pozostają według Reutera niepewne. „Tymczasowy wzrost eksportu do Chin osłabnie z czasem” – ocenił szef działu makroekonomii ING Carsten Brzeski. Dodał, że eksport do Chin również ucierpi z powodu zmian geopolitycznych.

Niemcy wyeksportowały towary o wartości 8,5 mld euro do Chin i 13,1 mld do USA, które są głównym partnerem eksportowym największej gospodarki strefy euro. „Gospodarka USA zwalnia, co będzie miało wpływ na nasz eksport” – powiedział Reuterowi Holger Schmieding, główny ekonomista Berenberg. Według sondażu Ifo, nastroje wśród niemieckich eksporterów spadły w maju do najniższego poziomu od listopada 2022 roku.

Czytj także: Zełenski: Oczekujemy zniesienia ograniczeń eksportu naszej żywności

reuters.com/kresy.pl