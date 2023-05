Nowa partia wozów BMP-3 dla rosyjskiej armii

W ostatnim czasie w amerykańskiej prasie pojawiły się nieoficjalne doniesienia, według których Biały Dom ma obawy względem spodziewanej, wiosennej ukraińskiej kontrofensywy. Z uwagi na gwałtowny wzrost w ostatnich miesiącach liczby zabitych i rannych po stronie rosyjskiej, amerykańscy decydenci mają obawiać się, że gdy to Ukraińcy przejdą do ataku, to ich straty znacznie wzrosną. Tym samym, groziłoby to znacznym wykrwawieniem sił ukraińskich, a nawet rzezią. Oceny te oparte są też na danych z tajnych dokumentach amerykańskiego wywiadu, które wyciekły do sieci.