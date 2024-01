Norwegia przekazała dwa myśliwce F-16 na rzecz szkolenia ukraińskich pilotów

Norwegia wyśle do Danii dwa myśliwce F-16, aby przyczynić się do szkolenia ukraińskich pilotów w obsłudze samolotu wyprodukowanego w USA, poinformował w środę norweski minister obrony.

Samoloty F-16 znajdują się na liście życzeń Ukrainy, ponieważ kraj ten stara się wzmocnić swoje siły powietrzne w wojnie z Rosją, a w zeszłym roku Norwegia oświadczyła, że przyłączy się do Danii, Holandii i innych krajów w przekazywaniu samolotów.

Norwegia wysłała już do Danii 10 instruktorów, aby pomogli w kształceniu ukraińskich pilotów, oznajmił w oświadczeniu minister obrony Bjoern Arild Gram. Norweskie siły powietrzne zastąpiły własne F-16 następcą modelu F-35.

Przypomnijmy, że premier Holandii Mark Rutte przekazał, że poinformował ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o decyzji rządu holenderskiego o przygotowaniu pierwszych osiemnastu myśliwców F-16 do przekazania na Ukrainę.

„Dostarczenie F-16 jest jednym z najważniejszych elementów porozumień o wsparciu militarnym dla Ukrainy. Oprócz zezwolenia na eksport przed samym transferem trzeba spełnić jeszcze kilka kryteriów, m.in. gotowość odpowiednich specjalistów i infrastrukturę. Decyzja ta potwierdza, że ​​Holandia nie zmniejszyła swojego zaangażowania w zapewnienie Ukrainie wsparcia, którego ta potrzebuje, aby odpowiedzieć na trwającą rosyjską agresję” – napisał Rutte.

Dodał, że omówiona została także decyzja Rady Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji z Ukrainą w sprawie przystąpienia do UE.

„Jestem pod wrażeniem postępu, jaki osiągnęła już Ukraina. Holandia jest gotowa pomóc Ukrainie w dalszym wdrażaniu reform niezbędnych w procesie akcesyjnym. Zapewniłem także prezydenta Zełenskiego, że Holandia dołoży wszelkich starań, aby podczas szczytu przywódców w lutym 2024 r. osiągnąć porozumienie w sprawie wsparcia finansowego ze strony UE” – poinformował Mark Rutte.

📞: I spoke with President @ZelenskyyUa again this morning. Naturally, we discussed the European Council’s important decision last week to launch accession negotiations with Ukraine. I’m impressed with Ukraine’s progress so far, and the Netherlands stands ready to help Ukraine as…

Zełenski z kolei napisał, że w rozmowie podziękował Ruttemu za decyzję w sprawie F-16 i jego aktywne wsparcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji.

Według niego omówiono także rozwój sytuacji na froncie, sytuację na Morzu Czarnym oraz aktualne potrzeby militarne wojska ukraińskiego, w szczególności w zakresie artylerii, dronów i systemów obrony powietrznej.

„Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować prace nad gwarancjami bezpieczeństwa w ramach kontynuacji deklaracji G7 w Wilnie. Rozmawialiśmy także o kolejnym spotkaniu dotyczącym formuły pokojowej” – dodał Wołodymyr Zełenski.

I spoke with @MinPres Mark Rutte to thank the Dutch government for its decision to start preparing the initial 18 F-16 jets for their delivery to Ukraine.

I also thanked the Netherlands for actively supporting the opening of Ukraine’s EU accession talks and emphasized the… pic.twitter.com/bYCMpZLA3p

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2023