Niemcy chcą na stałe rozmieścić 4000 żołnierzy na Litwie

To było ludobójstwo wyjątkowo wręcz brutalne, okrutne, jeszcze gorsze niż to niemieckie. To było ludobójstwo i trzeba się z tym rozliczyć - oświadczył w sobotę prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, odnosząc się do Rzezi Wołyńskiej.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany w sobotę na antenie RMF FM o ludobójstwo Ukraińców na Polakach. "Jest to trudne, nie będę tego ukrywał. Nie chcę tego tematu rozwijać. Mówię jasno – kiedy przyjdzie ta rocznica, a to już bardzo niedługo, trzeba powiedzieć, że to było ludobójstwo wyjątkowo wręcz brutalne, okrutne, jeszcze gorsze niż to niemieckie. To było ludobójstwo i trzeba się z tym rozliczyć" - oświadczył, cytowany przez portal Do Rzeczy.

Zaznaczył, że trzeba powiedzieć "właściwe słowa" oraz że należy pomordowanych Polaków "właściwie pochować, tak jak na to zasługują".