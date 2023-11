Niemcy: 15-letni Syryjczyk zatrzymany za przemyt nielegalnych migrantów

15-letni Syryjczyk po ekspresowym „kursie” jazdy przewoził z Polski do Niemiec 27 nielegalnych migrantów. Został zatrzymany przez niemiecka policję. Zwerbował go mężczyzna, który wcześniej sam nielegalnie przewiózł go do Niemiec. Nastolatka skazano na cztery tygodnie aresztu, do którego najpewniej nie trafi.

Niemieccy policjanci zatrzymali do kontroli furgonetkę na szwedzkich numerach rejestracyjnych, która wjeżdżała do Saksonii od strony Polski. Przewożono nią 27 nielegalnych migrantów. Jak się okazało, autem kierował Syryjczyk Kaled A., mający tylko 15 lat.

Ustalono, że chłopiec przybył do Niemiec w 2021 roku, po czym trafił do placówki opiekuńczej w Apolodzie. W sierpniu br. nagle zniknął. Poszukiwano go, ale bez rezultatu.

Podczas zeznań składanych przed sądem rejonowym w Görlitz ujawniono, że 15-latek został zwerbowany jako przemytnik przez mężczyznę, który dwa lata temu sam przemycił go do Niemiec. Kaled powiedział, że to on „przez dwa dni” uczył go prowadzić samochód. Dodał, że samochód z migrantami przejął po polskiej stronie, 200 kilometrów od granicy. Twierdził, że do Niemiec dojechał bez przeszkód.

Młody Syryjczyk został skazany za przemyt cudzoziemców w warunkach zagrażających życiu oraz za prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy. W ramach kary miał trafić na cztery tygodnie do aresztu w ośrodku dla nieletnich. Jednak niemieckie media podkreślają, że Kaled A. wcale nie musi odbywać kary, ponieważ wcześniej przez sześć tygodni oczekiwał w areszcie na na rozstrzygnięcie sprawy. Tym samym, areszt tymczasowy najpewniej zostanie mu zaliczony na poczet kary. Sąd nakazał mu jedynie, aby uczęszczał regularnie do szkoły. Ma też być w kontakcie ze swoim opiekunem.

Niemiecki „Bild” podkreślił, że jest to „najmłodszy przemytnik”, który kiedykolwiek został zatrzymany przez federalną policję. Według informacji rej gazety, chłopiec zostanie umieszczony w ośrodku wychowawczym na terenie Lipska.

Jak pisaliśmy, niemiecka policja federalna wspólnie z policją z Brandenburgii przeprowadziły obławę na gang przemytników imigrantów. W operacji uczestniczyło około 220 funkcjonariuszy. Podczas akcji przeprowadzono 18 rewizji w Brandenburgii, Berlinie i Saksonii-Anhalt oraz kilka aresztowań.

Także we wrześniu br. niemiecka policja federalna przeprowadziła akcję przeciw przemytnikom imigrantów. Wzięło w niej udział ponad 350 funkcjonariuszy. Zatrzymano 5 przemytników – obywateli Syrii. Odkryto także 100 Syryjczyków, którzy najprawdopodobniej zostali przemyceni do Niemiec.

polsatnews.pl / Kresy.pl