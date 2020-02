Ekspert: AfD rośnie w siłę, akcje SPD spadają a CDU jawi się jako partia niezdolna do podejmowania kluczowych decyzji

AfD rośnie w siłę, akcje SPD spadają a CDU jawi się jako partia niezdolna do podejmowania szybkich i kluczowych decyzji, partia, która się miota – przekonuje w rozmowie z DoRzeczy.pl Olga Doleśniak-Harczuk, ekspert Instytutu Staszica.

Przypomnijmy, w środę szefem rządu wschodnioniemieckiego landu Turyngia został Thomas Kemmerich, przedstawiciel najmniejszego w regionalnym parlamencie klubu liberałów, tj. Wolnej Partii Demokratycznej (FDP). Jego wybór wywołał jednak kontrowersje w całych Niemczech z uwagi na to, że uzyskał w głosowaniu w landtagu zaledwie jeden głos więcej, niż jego kontrkandydat, czyli dotychczasowy mocno lewicowy premier Turyngii Bodo Ramelow, ale przede wszystkim, że dzięki poparciu eurosceptycznej i antyimigracyjnej Alternatywy dla Niemiec (AfD). Ostatecznie Kammerich w wyniku presji zrezygnował z zajmowanego stanowiska.

Sytuację zwycięstwa wyborczego dokonanego dzięki głosom AfD omówiła Olga Doleśniak-Harczuk z Instyutu Staszica: Po raz pierwszy od czasu, gdy AFD zasiadła w landtagu a aktualnie ma swoich posłów we wszystkich landtagach Niemiec, głosy tej partii zadecydowały o wyborze premiera landowego. I dla wielu Niemców, a już z pewnością dla elit politycznych w Berlinie, ta sytuacja jest szokiem.

Po wyborach Björn Höcke, lider turyngijskiej AFD uznawany za najbardziej radykalnego z członków tej partii, uścisnął dłoń Kemmerichowi. Zdjęcie ukazujące to zdarzenie błyskawicznie obiegło media, a Bodo Ramelow zestawił je ze zdjęciem Adolfa Hitlera i Paula von Hinderburga powołującego Hitlera na stanowisko kanclerza Rzeszy. Podobnego porównania użył m.in. Guy Verhofstadt.

What happened in #Thuringen is totally unacceptable. My response? Not in our name! pic.twitter.com/tdOgl2nN60

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 5, 2020