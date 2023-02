Nielegalna imigracja. Niemcy chcą zaostrzyć reguły azylowe

Niemiecki rząd zapowiada zaostrzenie polityki azylowej. Kanclerz Olaf Scholz chce bardziej konsekwentnej deportacji osób, którym odmówiono azylu.

Niemcy chcą zaostrzyć politykę azylową. Kanclerz Olaf Scholz wzywa do bardziej konsekwentnej deportacji osób, które nie otrzymały w Niemczech azylu. „Jeśli Niemcy gwarantują ochronę osobom prześladowanym, ci, którzy nie mogą domagać się tej ochrony, muszą wrócić do swojej ojczyzny” – oświadczył niemiecki kanclerz, cytowany w niedzielę przez Deutsche Welle.

Przypomniał, że aby tak się stało, kraje pochodzenia muszą przyjmować z powrotem swoich deportowanych obywateli. Debata na ten temat trwa w Niemczech od dawna. „Często jest to problem. I to tym zadaniem musimy się teraz zdecydowanie zająć” – podkreślił Scholz.

Rząd Niemiec chce w zamian otworzyć legalne drogi imigracji do RFN dla wykwalifikowanych pracowników z tych krajów.

Niemiecki rząd analizuje możliwości przeniesienia procedur azylowych do Afryki. Chodzi m.in. o osoby uratowane na Morzu Śródziemnym, które byłyby przekazywane do Afryki Północnej i tam przechodziły procedury pod kątem możliwości otrzymania azylu.

Niemcy chcą opanować nielegalną imigrację poprzez „porozumienia migracyjne” z krajami trzecimi. Pełnomocnik rządu ds. porozumień migracyjnych Joachim Stamp (FDP) podkreśla, że chodzi o to, „aby ludzie nie szli na pustynię, nie wsiadali na nienadające się do żeglugi łodzie po Morzu Śródziemnym, ani nie przechodzili przez ogrodzenia z drutu kolczastego tylko po to, by wylądować tutaj, w systemie azylowym, który ich nie dotyczy, ponieważ we własnym kraju nie są prześladowani”.

„By nakłonić kraje pochodzenia do takiej współpracy, Niemcy rozważają zaoferowanie najważniejszym z nich pewną liczbę zwykłych wiz, pod warunkiem że wywiążą się one z obowiązku bezwarunkowego przyjmowania z powrotem przestępców, osób niebezpiecznych i tych, którym odmówiono azylu” – zwraca uwagę Deutsche Welle.

dw.com / Kresy.pl