“Nie rodzi skutków prawnych” – zastępca Prokuratora Generalnego o decyzji Bodnara

We wtorek, w przeddzień wizyty na Ukrainie, premier Słowacji Robert Fico został zapytany na konferencji prasowej, czy nie byłoby odpowiedniej, by zamiast do Użhorodu udał się do Kijowa, by mieć lepszy ogląda na to, jak wygląda wojna rosyjsko-ukraińska. Polityk zdecydowanie oświadczył, że wojna ma wymiar lokalny.