“Nie komentujemy konkretnych wydarzeń w państwach UE” – rzecznik KE o sprawie Kamińskiego i Wąsika

Rzecznik KE Eric Mamer odniósł się w środę do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. “Nie będziemy wypowiadać się na temat konkretnych wydarzeń w państwach członkowskich UE” – oświadczył.

Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer został zapytany podczas środowej konferencji prasowej w Brukseli o sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. “Jak wiadomo, nie odnosimy się do konkretnych działań w państwach członkowskich. W tym przypadku też się nie wypowiemy” – odpowiedział.

Jak dodał, KE publikuje co roku sprawozdanie na temat kwestii praworządności w poszczególnych krajach członkowskich. “Tam jest przedstawiana analiza. Czasami mamy pewne wątpliwości, co do procesów w pewnych państwach członkowskich. Nie odnosimy się jednak do żadnych konkretnych, jednostkowych przypadków” – stwierdził rzecznik KE.

Należy w tym kontekście przypomnieć wielokrotne ingerencje Komisji Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski, do których dochodziło w poprzednich latach. Dotyczyły niekiedy bardzo szczegółowych sfer polskiego sądownictwa, prawodawstwa i funkcjonowania państwa. W przypadku sądownictwa przedstawiciele KE niejednokrotnie bardzo szczegółowo odnosili się do zakresu oraz trybu funkcjonowania np. poszczególnych izb Sądu Najwyższego, a także sposobu powoływania sędziów.

Jak pisaliśmy, we wtorek wieczorem na teren Pałacu Prezydenckiego, gdzie od przedpołudnia przebywali Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, weszli funkcjonariusze policji i zatrzymali obu polityków PiS. Policja podała, że zatrzymanie przeprowadzono zgodnie z nakazem sądu. Miało to miejsce przed godziną 20:00. Według relacji szefowej KPRP, policjanci wkroczyli do Pałacu Prezydenckiego, gdy prezydent Andrzej Duda był w Belwederze na spotkaniu ze Swietłaną Tichanowską.

Szefowa KPRP zapowiedziała, że prezydent Andrzej Duda zwróci się do głów państw i szefów instytucji międzynarodowych z pismem w związku z kryzysem politycznym w Polsce. Ma w nim przedstawić „sytuację, jaką mamy w Polsce, w której działania władzy wykonawczej mają charakter nielegalny, polegający na łamaniu przepisów prawa i naruszaniu konstytucji”.

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wydała w poniedziałek oświadczenie w związku ze sprawą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zarzuciła Marszałkowi Sejmu i prezesowi Izby Pracy SN “bezprawne działania”.

wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl