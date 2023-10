Newsweek: Rosjanie ewakuują Flotę Czarnomorską z Sewastopola

Rosyjska Flota Czarnomorska przemieszcza się z portu w Sewastopolu na Krymie do Noworosyjska w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji i do rosyjskiego portu morskiego w Teodozji na zaanektowanym półwyspie – informuje portal Newsweek.

Jak informuje w środę portal Newseek, Rosyjska Flota Czarnomorska przemieszcza się z portu w Sewastopolu na Krymie do Noworosyjska w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji i do rosyjskiego portu morskiego w Teodozji na zaanektowanym półwyspie.

Zdjęcia z 1 i 2 października, udostępnione przez trzech rosyjskich milbloggerów, pokazują, że niektóre z największych statków Floty Czarnomorskiej zacumowane są w bazie morskiej w pobliżu Noworosyjska, podczas gdy mniejsze statki znajdują się obecnie w Teodozji.

🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺 0.5M📷 from 1 Oct 2023. If ever there were a good time to hit Novo… 2x Grigorovich 1x Krivak URSA MAJOR (back from Tartus, still loaded) all in close proximity + ⬇️⬇️ 3x KILO 3x Ropucha 1x Pr. 22160 1x Pr. 21631 1x Ivan Gren 1x Alligator pic.twitter.com/35pCVEHEwo

Eksperci związani z Ministerstwem Obrony Ukrainy powiedzieli wcześniej Newsweekowi, że Kijów rozpoczyna strategię „demilitaryzacji” Floty Czarnomorskiej w ramach kroków prowadzących do ostatecznego wyzwolenia Krymu, który został zaanektowany przez Rosję w 2014 roku.

Z Sewastopola przeniesiono rosyjskie fregaty admirał Essen i admirał Makarow, trzy okręty podwodne z silnikiem Diesla, pięć dużych okrętów desantowych, kilka małych okrętów rakietowych, jeden duży statek desantowy, trałowce i inne małe statki.

Newsweek nie mógł niezależnie zweryfikować autentyczności zdjęć i skontaktował się z Ministerstwem Obrony Rosji w celu uzyskania komentarza pocztą elektroniczną.

Przypomnijmy, że Ukraina przeprowadziła zaatakowała kwaterę główną rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Rosyjskie ministerstwo obrony oficjalnie podało, że jeden żołnierz został uznany za zaginionego oraz, że zestrzelono pięć ukraińskich rakiet.

Według agencji TASS, siły ukraińskie przeprowadziły atak na kwaterę główną Floty Czarnomorskiej. Jak relacjonowano, fragmenty rakiet miały być rozrzucone na obszarze kilkuset metrów, jeden miał spaść obok lokalnego teatru. Początkowo podawano, że zarówno infrastruktura cywilna w rejonie kwatery, jak i cywile, nie zostali poszkodowani. Na miejscu pracowali strażacy i służby ratownicze. Rejon zaatakowanej kwater został otoczony kordonem policyjnym.

W sieci pojawiło się nagranie wideo z ataku.

Ponadto, trafienie i uszkodzenia zarejestrowały też zdjęcia satelitarne.

As a result of Ukraine’s attack on the headquarters of the Russian Black Sea Fleet in Sevastopol, at least nine people were killed and 16 were injured pic.twitter.com/k1FaN8LK4q

