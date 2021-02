NBU: rekordowe przekazy pieniężne od ukraińskich migrantów zarobkowych w 2020 r.

Mimo pandemii i związanych z nią różnych utrudnień przy zatrudnianiu za granicą, w 2020 roku ukraińscy migranci zarobkowi przesłali na Ukrainę o 200 mln dol. więcej niż w roku poprzednim.

Jak informuje portal stacji „112 Ukraina”, z raportu Narodowego Banku Ukrainy wynika, iż w 2020 roku ukraińscy migranci zarobkowi przesłali na Ukrainę łącznie 12,121 mld dolarów. To o 200 mln dol. więcej niż rok wcześniej.

Według danych NBU, w 2020 roku na Ukrainę przesłano: 4,7 mld dol. za pośrednictwem korespondencyjnych rachunków bankowych (w 2019 roku było to 3,8 mld dol.), 2,69 mld poprzez systemy płatności międzynarodowych (w 2019 r. – 2,2 mld dol.), a 4,7 mld dol. poprzez kanały nieformalne (w 2019 r. – 5,8 mld dol.).

Wynika z tego, że Ukraińcy pracujący za granicą w ciągu minionego roku dużo chętniej decydowali się na oficjalne, formalne transfery finansowe. Dane dotyczące poszczególnych miesięcy pokazują względny wzrost wartości przekazów w ujęciu rok do roku w większości przypadków, z wyjątkiem m.in. kwietnia-maja 2020 r., czyli na początku pandemii i w czasie lockdownu oraz jesienią ubiegłego roku.

Jak wyjaśnia NBU, prywatne przekazy pieniężne ujęte w samym raporcie były przychodami gospodarstw domowych pochodzącymi od innych takich gospodarstw za granicą i są wiązane z tymczasową lub stałą migracją.

Przypomnijmy, że w styczniu br. doradca premiera Ukrainy Kyryło Krywołap powiedział, że w ostatnich latach przekazy pieniężne ukraińskich migrantów zarobkowych na Ukrainę przekroczyły wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

W 2018 roku ukraińscy migranci zarobkowi przelali z Polski na Ukrainę ponad 3,6 mld dolarów, czyli prawie 14 mld złotych, o ponad 16 proc. więcej niż w roku poprzednim – podaje ukraiński bank centralny. To 1/3 wartości wszystkich prywatnych przekazów pieniężnych z zagranicy na Ukrainę, które cały czas rosną.

Jak pisaliśmy, dane NBP z połowy 2020 r. pokazywały, że w polscy migranci zarobkowi przesyłają do Polski coraz mniej środków. Najbardziej spadły transfery z Niemiec. Zmalały też przekazy od Ukraińców pracujących w Polsce, co może wynikać z tego, że przeprowadzają do Polski na stałe z całymi rodzinami, na co wskazują wyniki badań.

Przypomnijmy, że nowy raport NBP nt. imigrantów w polskiej gospodarce z lipca 2020 roku wskazuje, że w 2019 roku ich przekazy pieniężne za granicę (około 16 mld złotych, czyli 0,7% PKB) przekroczyły wartość przekazów przesyłanych od polskich emigrantów. Ponad 1/3 imigrantów chce zostać w Polsce na dłużej niż 3 lata (14 proc.) lub na stałe (24 proc.), co wiąże się z częstszym ściąganiem rodzin. Dotyczy to przede wszystkim Ukraińców.

