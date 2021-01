Ukraina: migranci zarobkowi przesłali na Ukrainę trzy razy więcej pieniędzy niż zagraniczni inwestorzy

Doradca premiera Ukrainy Kyryło Krywołap powiedział, że w ostatnich latach przekazy pieniężne ukraińskich migrantów zarobkowych na Ukrainę przekroczyły wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

W sobotę Kyryło Krywołap, doradca premiera Ukrainy i dyrektor wykonawczy Centrum na rzecz Odbudowy Gospodarczej podczas publicznej dyskusji na temat projektu Narodowej Strategii Gospodarczej-2030 powiedział, że w ostatnich latach przekazy pieniężne ukraińskich migrantów zarobkowych na Ukrainę przekroczyły wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

„Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2019 roku wzrosły o 7 procent, ale były trzy razy mniejsze niż transfery od pracujących za granicą” – powiedział Krywołap, cytowany przez agencję Ukrinform.

Dodał, że pandemia koronawirusa uderzyła w światową gospodarkę i ogólny poziom inwestycji spadł o ponad połowę. Ukraina nie była wyjątkiem. „W ciągu 10 miesięcy 2020 roku, wpływy z inwestycji wyniosły 220 ml dolarów” – zaznaczył.

Doradca ukraińskiego premiera zwrócił też uwagę na trwający 30 lat chroniczny brak inwestycji na Ukrainie. Od czasu uzyskania niepodległości, gospodarka tego kraju przyciągnęła łącznie 50 mld dol. w ramach inwestycji. Dla porównania, w tym samym okresie Polska przyciągnęła inwestycje warte blisko 240 mld zł.

Według Krywołapa, poziom ryzyka dla inwestorów zagranicznych na Ukrainie jest dość wysoki, co znajduje odzwierciedlenie w ratingach kredytowych. Stąd, żeby zwiększyć atrakcyjność kraju dla inwestorów, trzeba stworzyć dla nich zachęty. Wymienił w tm kontekście m.in. wakacje podatkowe czy parki przemysłowe.

W 2018 roku ukraińscy migranci zarobkowi przelali z Polski na Ukrainę ponad 3,6 mld dolarów, czyli prawie 14 mld złotych, o ponad 16 proc. więcej niż w roku poprzednim – podaje ukraiński bank centralny. To 1/3 wartości wszystkich prywatnych przekazów pieniężnych z zagranicy na Ukrainę, które cały czas rosną.

Jak pisaliśmy, dane NBP z 2020 r. pokazywały, że w polscy migranci zarobkowi przesyłają do Polski coraz mniej środków. Najbardziej spadły transfery z Niemiec. Zmalały też przekazy od Ukraińców pracujących w Polsce, co może wynikać z tego, że przeprowadzają do Polski na stałe z całymi rodzinami, na co wskazują wyniki badań.

Przypomnijmy, że nowy raport NBP nt. imigrantów w polskiej gospodarce z 2020 roku wskazuje, że w 2019 roku ich przekazy pieniężne za granicę (około 16 mld złotych, czyli 0,7% PKB) przekroczyły wartość przekazów przesyłanych od polskich emigrantów. Ponad 1/3 imigrantów chce zostać w Polsce na dłużej niż 3 lata (14 proc.) lub na stałe (24 proc.), co wiąże się z częstszym ściąganiem rodzin. Dotyczy to przede wszystkim Ukraińców.

Ukrinform / Kresy.pl