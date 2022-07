KKP: to ostatni moment na zamknięcie ścieżki depolonizacji Polski [+VIDEO]

Olsztyńscy działacze Konfederacji Korony Polskiej zaznaczyli, że rząd wprowadza rozwiązania prawne korzystne dla uchodźców z Ukrainy, ale zarazem dyskryminujące Polaków. Podkreślają, że to ostatni moment na „zamknięcie ścieżki depolonizacji Polski”, realizowanej poprzez uderzenie w naszą etniczną strukturę.

Jak informuje lokalny portal Olsztyn.com.pl, w miniony weekend w Olsztynie odbyła się konferencja miejscowych działaczy Konfederacji Korony Polskiej (KKP), partii posła Grzegorza Brauna. Zwracali uwagę na to, w jaki sposób traktowani są w Polsce uchodźcy z Ukrainy. Ich zdaniem, jest on niesprawiedliwy i prowadzi do prawnej dyskryminacji Polaków.

– Spotykamy się, żeby omówić kwestię związane z legislacją oraz z wprowadzanymi narzędziami prawnymi przez nasze państwo, dotyczące rozwiązań wspomagania uchodźców, które naszym zdaniem prowadzi do dyskryminacji Polaków w ich własnym państwie – powiedział Łukasz Zbiciak, rzecznik olsztyńskiego okręgu Konfederacji Korony Polskiej.

Prezes okręgu, Tomasz Owsianik mówił, że Korona chce zaapelować do lokalnych polityków wszystkich opcji, „aby spojrzeli lokalnie i opamiętali się”.

– Jest to ostatni moment na zamknięcie ścieżki depolonizacji Polski [realizowanej – red.] poprzez uderzenie w jej etniczną strukturę. Do Polski napłynęło 5 mln obywateli Ukrainy, jest to potężne zagrożenie uderzające w naszą religię katolicką i tożsamość narodową – mówił Owsianik. Jego zdaniem, tak duża liczba migrantów z Ukrainy wpłynie negatywnie nie tylko na „ducha narodu”, ale również na sytuację zdrowotną w Polsce, gdyż pomimo „kreowanej przez rząd fali pandemicznej”, wpuszczono do kraju 2-3 mln osób „bez żadnej weryfikacji” i bez żadnych badań.

Działacze KKP nawiązali też do spraw związanych z ludobójstwem wołyńsko-małopolskim i jego upamiętnianiem. Ignacy Karpiński z Korony, zabierają głos, wyraził stanowczy sprzeciw wobec używania i skandowania banderowskich haseł w przestrzeni publicznej. Dotyczyło to głównie popularnego wśród Ukraińców banderowskiego zawołania „Sława Ukrajini-herojam sława”, które bywa też stosowane w Polsce, np. podczas proukraińskich demonstracji.

– Nic nie usprawiedliwia używania takich skandalicznych haseł. Uważamy że jest to niedopuszczalne zachowanie, haniebne i skandaliczne, takich okrzyków może dopuszczać się osoba, która nie ma polskiej duszy albo jest totalnym ignorantem historycznym – powiedział Karpiński.

Zbiciak dodał, że Korona nie zgadza się na „prośby wygaszenia konfliktu”, zapewne mając na myśli formułowane przez część środowisk proukraińskich wezwania, by w związku z wojną rosyjsko-ukraińską nie przypominać o ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, w tym przy okazji rocznicy „krwawej niedzieli”.

– Jeżeli ktoś twierdzi, że nie jest to odpowiedni czas, to gdzie był przez ostatnie 30 lat? Nie chodzi nam o obwinianie o winę dziadków czy ojców, bo to byłoby kuriozalne. Chcemy ekshumacji zamordowanych i godnego pochówku – powiedział.

Podczas konferencji, przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej poruszyli też kwestię „rozbrajania armii”, które ich zdaniem ma miejsce w przypadku Polski.

– W naszym interesie, i oczywiście w interesie Ukrainy, jest osłabienie Rosji i na tym jak najbardziej nam powinno zależeć. Ale nie ma mowy o tym, żebyśmy pomagając Ukrainie doprowadzali do sytuacji w której to my jesteśmy zagrożeni. Codziennie w telewizji słyszymy jak to nasza władza mówi, że następni w kolejce jesteśmy my, ale nie przeszkadza im wydanie praktycznie całego naszego parku artyleryjskiego Ukraińcom – zaznaczył Karpiński.

Działacze partii posła Brauna zaapelowali także do swych politycznych oponentów, którzy oskarżają ich oraz Grzegorza Brauna o związki z Kremlem.

– Chciałem wyprzedzić oskarżenia wobec nas, że jesteśmy „ruskimi onucami” – my już wszystkim byliśmy, „onucami” także jesteśmy wedle wszystkich, co o nas mówią, ale chciałem podkreślić, że my nie występujemy tutaj przeciw obywatelom Ukrainy. Oni w tym wszystkim są tutaj najmniej winni. Najbardziej winni są nasi rządzący, którzy tworzą system dyskryminujący Polaków wobec innych narodowości, z czym oczywiście nie możemy się zgodzić – skomentował Łukasz Zbiciak.

KKP promowała też w Olsztynie, w ramach ogólnopolskiej akcji, projekt rozwiązań ustawowych „Stop ukrainizacji Polski”, które Korona niedawno opublikowała.

Przypomnijmy, że w lipcu br. Konfederacja Korony Polskiej, partia posła Grzegorza Brauna, opublikowała zapowiadany wcześniej dokument „Stop ukrainizacji Polski”. Podkreślono w nim m.in., że od jesieni tego roku, każdego dnia tysiące przybyszów z Ukrainy będą mogły ubiegać się o prawo stałego pobytu, co otwiera im bardzo szybką drogę do masowego nabywania przez nich obywatelstwa. Zaznaczono, że pozostało nam zaledwie kilka miesięcy, by ten proces depolonizacji Polski powstrzymać.

W dokumencie tym zaproponowano m.in. znowelizowanie ustawy o mniejszościach narodowych w kierunku zmiany statusu i praw Ukraińców „zgodnie ze stanem faktycznym”, a także nowelę konstytucji i ustawy o obywatelstwie, by zagwarantować „lojalność osób, które uzyskały obywatelstwo”.

„(…) racją stanu Polski jest przeciwdziałanie, po pierwsze dalszemu napływowi Ukraińców, po drugie skuteczne uniemożliwienie im zajęcia pozycji mniejszości narodowej pod względem prawnym i wysuwania związanych z nią pozycją pretensji czy roszczeń” – podkreślono w raporcie KKP.

„W Polsce mamy obecnie do czynienia z niesłychanie niebezpieczną sytuacją nieadekwatności prawa o mniejszościach do realnej sytuacji społecznej. Wymaga ona pilnie podjęcia działań legislacyjnych. Ukraińcy uznawani są obecnie w Polsce za mniejszość narodową, ze względu na historyczną obecność, która dotyczy zaledwie 51 tys. osób. (…) Istnieje uzasadnione ryzyko, że prawa mniejszości wynikające z ich historycznego statusu (odrębne szkolnictwo podwójne nazwy ulic itp.) będą wykorzystywane w związku z roszczeniami nowo przybyłych, co sprzeczne jest z naszym interesem narodowym i z duchem naszej ustawy o mniejszościach oraz praktyki europejskiej w tym zakresie” – zaznaczono.

