NATO intensyfikuje patrole na Morzu Bałtyckim. To reakcja na uszkodzenie gazociągu Balticconnect

W reakcji na niedawne poważne uszkodzenie infrastruktury podmorskiej na Morzu Bałtyckim, NATO zdecydowało o zintensyfikowaniu patroli – zarówno z powietrza, jak i morza.

W czwartkowym komunikacie NATO poinformowało, że w związku z niedawnym uszkodzeniem w Zatoce Fińskiej gazociągu Balticconnect i kabla telekomunikacyjnego, łączących Estonię ze Szwecją i Finlandią, podejmuje odpowiednie reakcje. Zapowiedziano wzmożenie patroli morskich i powietrznych na Morzu Bałtyckim.

„Zaostrzone środki obejmują dodatkowe loty obserwacyjne i rozpoznawcze, w tym przy użyciu morskich samolotów patrolowych, samolotów NATO AWACS i dronów” – informuje Sojusz Północnoatlantycki.

Podkreślono również, że „na ten obszar wysyłana zostaje także flota czterech natowskich niszczycieli min”.

Rzecznik NATO Dylan White powiedział, że sytuacja jest wciąż uważnie monitorowana. „Pozostajemy w bliskim kontakcie z członkami naszego Sojuszu, Estonią i Finlandią oraz naszym partnerem, Szwecją” – przekazał. Dodał też, że NATO „będzie w dalszym ciągu dostosowywać swoją pozycję morską na Morzu Bałtyckim i podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo członkom Sojuszu”.

Media zaznaczają, że decyzja NATO o intensyfikacji działań patrolowych i obserwacyjnych ma związek z rosnącymi obawami o bezpieczeństwo podmorskiej infrastruktury na Morzu Bałtyckim.

Przypomnijmy, że jak poinformowała we wtorek fińska policja, w związku ze sprawą uszkodzenia bałtyckiego gazociągu Balticconnector badane są obecnie dwa duże statki transportowe. To jednostki Newnew Polar Bear oraz Siewmorput, pływające odpowiednio pod banderami Hongkongu i Rosji. Sprawa uszkodzenia rurociągu, do czego doszło w wyłącznej strefie ekonomicznej Finlandii, została zakwalifikowana jako „poważny niszczycielski akt dywersji”, spowodowany „siłą mechaniczną”. Co ważne, śledczy wstępnie wykluczyli możliwość wybuchu, która dotąd była szczególnie akcentowana w mediach. Obecnie, jedną z hipotez jest opuszczona i przeciągnięta po dnie kotwica statku handlowego. Na taką możliwość zwracano już wcześniej uwagę.

Fińska Służba Wywiadu i Kontrywywiadu (SUPO), pełniąca aktualnie rolę ekspercką przy prowadzonym dochodzeniu policyjnym, nie wyklucza, że za aktem sabotażu gazociągu może stać inne państwo.

Jak pisaliśmy, niecałe dwa tygodnie temu władze Finlandii podały, że uszkodzony został podmorski gazociąg Balticconnector i kabel komunikacyjny, łączące ten kraj z Estonią. Przyznały, że może to być efekt działania zewnętrznego. Sprawę wyjaśniają śledczy oraz fińskie fińskie służby specjalne i wojsko. Ponadto, niedługo przed stwierdzeniem wycieku systemy wykryły „możliwą eksplozję” w rejonie rurociągu. Później śledczy wstępnie wykluczyli jednak taką możliwość.

Spółki fińska Gasgrid i estońska Elering podały, że naprawa uszkodzonego gazociągu potrwa co najmniej 5 miesięcy. Nie zostanie od uruchomiony wcześniej, niż na początku kwietnia 2024 roku.

Interia.pl / Kresy.pl