Wyciek z poufnej korespondencji świadczy, że siły zbrojne Kanady są znacznie niedofinansowane, a sam premier Justin Trudeau przyznaje, że kraj nie osiągnie wymaganego przez NATO poziomu wydatków wojskowych.

Z ujawnionej korespondecji Departamentu Obrony USA wynika, że Trudeau przyznał to na forum Sojuszu. Kanadyjski premier miał ostrzec sojuszników, że niedofinansowanie sił zbrojnych oznacza, że kraj ten nie jest w stanie rozpocząć dużej operacji i jednocześnie utrzymać przywództwa w grupie bojowej na Łotwie i wsparcia wojskowego dla Ukrainy, zrelacjonował „The Telegraph”.

Pod koniec zeszłego miesiąca Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, wezwał państwa członkowskie do osiągnięcia celu wydaktów owjskowych na poziomie 2 proc. PKB, który, jak powiedział, stanowi minimum. Dokument Kolegium Szefów Połączonych Sztabów USA, który rekacja „The Telegraph” poznała na skutek ujawnionego ostatnio dużego wycieku tajnych dokumentów amerykańskich instytucji rządowych, wyraża niepokój Waszyngtonie, co do poziomu wydatków na obronę jego północnego sąsiada.

W 2019 roku administracja Trumpa wysłała Kanadzie notatkę z żądaniem spełnienia przez nią celów NATO w zakresie wydatków. Najnowsze dokumenty sugerują, że miało to niewielki wpływ. Turcja podobno również przekazała, że ​​była „rozczarowana” poziomem pomocy udzielonej przez Kanadę po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w lutym bieżącego roku. Także Haiti wyraziło niezadowolenie ze wsparcia, jakie otrzymało od Kanady.

Zgodnie z dokumentem członkowie NATO byli zaniepokojeni tym, że Kanada nie wysłała na Łotwę więcej personelu, mimo że zobowiązała się to zrobić. Pojawiło się wśród nich również niezadowolenie z tego, że Kanada nie wywiązała się ze zobowiązań dotyczących zwiększenia swoich zdolności wojskowych w strefie arktycznej.

„Kanada jest członkiem-założycielem NATO i ma szósty co do wielkości budżet obronny wśród członków Sojuszu” – powiedział The Telegraph Daniel Minden, rzecznik Ministerstwa Obrony tego kraju – „Nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo euroatlantyckie i globalne jest niezwruszone i nadal dokonujemy przełomowych inwestycji w wyposażenie naszych sił zbrojnych”.

Minden mówił o zakupie 88 myśliwców F-35 – największej inwestycji w Królewskie Kanadyjskie Siły Powietrzne od 30 lat, o wartości 19 miliardów dolarów.

„Inwestujemy 38,6 miliarda dolarów w modernizację naszych zdolności NORAD i gorliwie pracujemy nad podniesieniem dowodzonej przez Kanadę grupy bojowej NATO na Łotwie do poziomu brygady. Kanada przeznaczyła również ponad 1 miliard dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy, przy czym łączna pomoc wynosi ponad 8 miliardów dolarów. Kanada będzie nadal zwiększać swoje zdolności militarne, aby sprostać wyzwaniom dzisiejszego świata. Ogólnie rzecz biorąc, polityka obronna Kanady zwiększa nasze wydatki na obronę o ponad 70 procent w latach 2017-2026. Ogłosiliśmy również 8 miliardów dolarów dodatkowych wydatków na obronę w budżecie na 2022 rok” – przekazał rzecznik kanadyjskiego resortu obrony.

