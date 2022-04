Zełenski dla Fox News: Ukraina wzmocniłaby NATO [+VIDEO]

Jako pełnoprawny członek Ukraina mogłaby znacznie wzmocnić Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) – przekonywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotnim wywiadzie dla Fox News.

„Trudno nam mówić o NATO, bo NATO nie chce nas dopuścić. Myślę, że to pomyłka, bo jeśli wstąpimy do NATO, to znacznie wzmocnimy NATO. Nie jesteśmy słabym państwem. Nie proponujemy wzmacniania nas kosztem NATO… Jesteśmy dodatkiem, jesteśmy lokomotywą. Myślę, że jesteśmy jednym z ważnych elementów kontynentu europejskiego” – powiedział Zełenski.

Według jego słów, Stany Zjednoczone rozważają obecnie propozycję Kijowa dotyczącą zaangażowania się w porozumienie o bezpieczeństwie, które zapewniłoby długofalowe wsparcie Ukrainie.

Według prezydenta Ukrainy Putin będzie kontynuował swoją agresję w Europie poza Ukrainą i dostanie to, czego chce, „chyba że zostanie teraz powstrzymany”. Rosjanie chcą wszystkiego, co da im Zachód, a apetyty zwykle rosną”.

„Wszyscy muszą wiedzieć, że jeśli zostaniemy przyparci do muru, ukraińskie wojsko odpowie z pełną siłą” – podkreślił Zełenski.

W piątek amerykański dziennik „The New York Times” podał, że administracja prezydenta USA, Joe Bidena, będzie współpracować ze swoimi sojusznikami z NATO w celu przekazania Ukrainie czołgów produkcji sowieckiej. Ma to wzmocnić zdolność ukraińskiej armii do obrony, szczególnie na wschodzie, w Donbasie.

Gazeta powołuje się na wysokiego rangą amerykańskiego urzędnika administracji rządowej, który zgodził się rozmawiać pod warunkiem zachowania anonimowości. Jak podano, decyzja o podjęciu działań w tej sprawie miała zapaść w odpowiedzi na apele ze strony ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego. Stany Zjednoczone miałyby być pośrednikiem, pomagającym w przekazaniu Ukraińcom czołgów. Zaznaczono, że będzie to pierwszy raz, gdy USA pomagają w takich działaniach.

Źródło „NYT” wyjaśnia, że dzięki pozyskaniu takich pojazdów ukraińska armia będzie mogła przeprowadzać ostrzał artyleryjski z dużej odległości „na rosyjskie cele w Donbasie”.

Kresy.pl/Fox News