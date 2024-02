Miód z Ukrainy zalewa Polskę. Polscy pszczelarze likwidują pasieki

Miód z Ukrainy zalewa polski rynek. Kurpiowskie Bractwo Bartne alarmuje o trudnej sytuacji polskich gospodarstw pszczelarskich.

Pszczelarze likwidują pasieki, ponieważ do Polski masowo sprowadzany jest miód z Ukrainy. “Czy można siedzieć cicho kiedy giną rodzinne gospodarstwa pszczelarskie ? Pszczelarze i Bartnicy którzy z pokolenia na pokolenie produkują najwyższej jakości miód ( ok. 60 zł za litr) dla POLAKÓW likwidują pasieki. Dlaczego giną. Ponieważ z poza Unii Europejskiej masowo sprowadza się do Polski MIÓD. Nawet 10 tyś. TON z UKRAINY. W 2021 r. rekordowe 38 tyś. TON” – alarmowało w piątek Kurpiowskie Bractwo Bartne.

“Beczka MIODU 290 kg. z UKRAINY kosztuje 4300 zł. JEDEN KILOGRAM MIODU 15 ZŁOTYCH – SKANDAL” – czytamy.

Jak wskazują bartnicy, “Unia Europejska zezwoliła na bezcłowy eksport MIODU z UKRAINY”.