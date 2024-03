Minister zdrowia zapowiada: w razie potrzeby wprowadzimy tabletkę „dzień po” rozporządzeniem

Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała, że jeśli prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę o wczesnoporonnej tabletce „dzień po”, to środek ten zostanie szerzej udostępniony w drodze rozporządzenia.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna odniosła się do stanowiska prezydenta Andrzeja Dudy, który sceptycznie podchodzi do przyjętego przez parlament projektu ustawy, która umożliwia niepełnoletnim w zasadzie swobodny dostęp do tzw. tabletki „dzień po” – dzieciobójczego środka, określanego mianem „antykoncepcji awaryjnej”. Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała, że jeśli prezydent zawetuje tę ustawę, środek ten zostanie szerzej udostępniony w drodze rozporządzenia.

„Jeśli chodzi o tabletkę dzień po, to – jak powiedziałam i obiecałam – 1 maja będzie ona dostępna bez recepty” – zapowiedziała Leszczyna. “Jeśli pan prezydent się nie zreflektuje i będzie się upierał… to wprowadzimy to rozporządzeniem”.

„Mamy gotowe rozporządzenie, które wprowadzi tę tabletkę, tak jak jest to w 25 państwach Unii Europejskiej” – podkreśliła. Dodała, że jej zdaniem „w Polsce może to równie dobrze funkcjonować”.

„Ustawy, która wprowadza niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady, nie podpiszę” – oświadczył tydzień temu prezydent Duda. Podkreślił, że jego zdaniem “daleko idącą przesadą” jest pigułka “dzień po” dostępna bez recepty dla niepełnoletnich. „Czekam, aż [ustawa — red.] przyjdzie na biurko Prezydenta RP, wtedy wszystkie jej szczegóły przeanalizuję i zdecyduję, jaki będzie dalszy jej los” – powiedział.

Duda stwierdził zarazem, że nie ma „nic przeciwko temu, żeby ta pigułka była, dlatego że ona jest na polskim rynku i jest dostępna”, pod warunkiem, że byłoby to jak obecnie, czyli „na rozsądnych zasadach, na receptę”.

Prezydent powtórzył, że nie sprzeciwia się również temu, by “w razie konieczności” dziewczynka zażyła pigułkę “dzień po”, “ale niech to będzie decyzja rodzica”. “Niech to się dzieje za zgodą matki, ojca, a nie żeby dziewczynka kupiła sobie pigułkę i na wszelki wypadek np. zażyła pięć na raz” – powiedział.

W lutym Sejm przyjął ustawę zmieniającą prawo farmaceutyczne, zezwalając na zakup tzw. pigułki „dzień po” osobom powyżej 15. roku życia bez recepty. Ma ona działanie antykoncepcyjne oraz wczesnoporonne. Na początku marca Senat przyjął projekt bez poprawek. Prezydent ma do połowy przyszłego tygodnia czas, żeby ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

pch24.pl / Kresy.pl