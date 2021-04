Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdza, że Iran wzbogaca uran do poziomu 60%

Iran rozpoczął proces wzbogacania uranu do 60% czystości w naziemnej elektrowni atomowej w Natanz, poinformował w sobotę organ nadzoru jądrowego ONZ, potwierdzając wcześniejsze oświadczenia irańskich urzędników, podał w portal Middle East Monitor.

Jak podał portal Middle East Monitor, Iran rozpoczął proces wzbogacania uranu do 60% czystości w naziemnej elektrowni atomowej w Natanz, poinformował w sobotę organ nadzoru jądrowego ONZ, potwierdzając wcześniejsze oświadczenia irańskich urzędników.

Posunięcie to skomplikowało rozmowy mające na celu ożywienie porozumienia nuklearnego Iranu z głównymi mocarstwami, ponieważ jest to duży krok w kierunku produkcji uranu do celów wojskowych.

Iran wcześniej osiągnął tylko 20% czystości, co już stanowiło naruszenie umowy, która mówi, że Iran może wzbogacać uran tylko do 3,67%.

Iran zrobił krok do 60% w odpowiedzi na eksplozję, która uszkodziła sprzęt w większej, podziemnej fabryce wzbogacania w Natanz. Teheran obwinił Izrael i wskazał mężczyznę poszukiwanego w związku z wybuchem.

„Agencja potwierdziła dzisiaj, że Iran rozpoczął produkcję UF6 wzbogaconego do 60% w Zakładzie Wzbogacania Paliwa Natanz” – podała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w oświadczeniu.

„Zgodnie z deklaracją Iranu złożoną Agencji, poziom wzbogacenia wyniósł 55,3%. Agencja pobrała próbkę wyprodukowanego UF6 do analizy destrukcyjnej w celu niezależnej weryfikacji deklarowanego przez Iran poziomu wzbogacenia. Wyniki badania zostaną przekazane przez Agencję w odpowiednim czasie” – czytamy w raporcie.

Jak podała w piątek agencja Associated Press, jako pierwszy postęp we wzbogacaniu uranu do 60% czystości ogłosił na Twitterze przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf. „Gratuluję odważnemu narodowi islamskiego Iranu tego sukcesu. Siła woli narodu irańskiego jest cudowna i może rozbroić każdy spisek” – napisał Ghalibaf, którego AP zalicza do twardogłowych irańskich polityków.

Przypomnijmy, że w poniedziałek minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif oskarżył władze Izraela o sabotaż w ośrodku wzbogacania uranu w Natanz, gdzie w niedzielę doszło do cyberataku, który spowodował awarię dostawy energii elektrycznej. Dzień wcześniej w Natanz uruchomiono dodatkowe wirówki.

