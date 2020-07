MFW: globalna recesja będzie silniejsza niż pierwotnie przewidywano

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył swoje projekcje dla światowej gospodarki spustoszonej przez pandemię koronawirusa, przewidując znacznie głębszą recesję i wolniejsze ożywienie niż oczekiwano jeszcze dwa miesiące temu.

Fundusz podał w środę w zeszłym tygodniu, że oczekuje, że globalny produkt krajowy brutto zmniejszy się w tym roku o 4,9%, czyli więcej niż 3% prognozowane w kwietniu. W 2021 r. Fundusz przewiduje wzrost o 5,4%, w porównaniu z kwietniowym 5,8%.

Ostrzegając przed największym kryzysem od czasów Wielkiego Kryzysu, MFW stwierdził, że zwiększony pesymizm odzwierciedla skutki większego niż oczekiwano szoku podażowego wynikającego z blokowania całych państw, obowiązku utrzymywania dystansu społecznego i innych środków bezpieczeństwa.

Główna ekonomistka MFW Gita Gopinath stwierdziła, że ​​łączna strata dla światowej gospodarki w tym roku, a następnie w wyniku recesji, ma wynieść 12,5 biliona dolarów.

„Wysoki stopień niepewności związany jest z tą prognozą, zarówno jeśli chodzi o możliwy wzrost, jak i spadek” – powiedziała Gopinath na wirtualnej konferencji prasowej w sprawie aktualizacji World Economic Outlook. „Wzrostowi sprzyjać mogą lepsze wiadomości na temat szczepionek i sposobów leczenia oraz dalsze wsparcie polityczne, które mogą przyspieszyć powrót do normalności. Z drugiej strony, kolejne fale infekcji mogą odwrócić zwiększoną mobilność w wydatkach i gwałtownie zaostrzyć warunki finansowe, powodując kryzys zadłużenia”.

Obecne pogorszenie koniunktury porównuje się do utraty około 10% światowej produkcji gospodarczej w latach 30. XX wieku, powiedział Gopinath.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Środki przeznaczone globalnie na rozrusznie gospodarki wynoszą obecnie ok. 11 bilionów dolarów, w porównaniu z 8 bilionami szacowanymi w kwietniu. Według MFW te wydatki po raz pierwszy podniosą globalny wskaźnik zadłużenia do ponad 100%. Przewiduje się, że wzrost zadłużenia w tym roku wyniesie ok. 19%, co jest dużo poważniejszym wzrostem niż podczas kryzysu finansowego z 2009 roku.

MFW obniżył swoje prognozy dotyczące konsumpcji w większości gospodarek świata. Prognozy zakładają, że kraje o malejącym wskaźniku infekcji nie będą musiały przywracać ścisłych ograniczeń z początku pandemii i będą w stanie polegać na alternatywnych metodach, takich jak większa ilość testów, śledzenie kontaktó i izolacja.

Fundusz podał, że jego nowa prognoza podlega rewizji w zależności od długości pandemii i blokady, stosowania dobrowolnego dystansu społecznego i zdolności obecnie zwolnionych do znalezienia pracy.

Prognoza może zostać zaktualizowana również, jeśli dojdzie do przełomu medycznego lub działalność gospodarcza zostanie wznowiona szybciej niż się przewiduje, a także – na niekorzyść – kiedy pandemia znów się wzmocni.

Oczekuje się, że w Stanach Zjednoczonych PKB spadnie o 8% w 2020 r., W porównaniu z poprzednią prognozą 5,9%. MFW powiedział, że największa gospodarka świata może wzrosnąć w przyszłym roku o 4,5%.

Fundusz przekazał, że strefa euro prawdopodobnie zmniejszy się o 10,2% w 2020 r., a następnie wzrośnie o 6% w 2021 r.

Najbardziej skurczą się gospodarki rozwinięte – o 8% w porównaniu do wcześniej przewidywanych 6,1%. Rynki wschodzące i rozwijające się odnotują 3% spadek w porównaniu z prognozą 1% w kwietniu. Chinom uda się utrzymać wzrost gospodarczy na poziomie 1%.

Globalne zmiany PKB w 2020 roku / fot. Bloomberg

Największe zmiany w przewidywaniach w porównaniu do kwietnia zanotowano w Indiach. Według obecnych prognoz gospodarka tego kraju ma skurczyć się o 4,5% w porównaniu do 1,9% z kwietnia.

Pandemia dotknęła również mocno kraje Ameryki Łacińskiej, m.in. z powodu słabiej rozwiniętych systemów ochrony zdrowia. Przewiduje się, że jej dwie największe gospodarki, Brazylia i Meksyk, skurczą się odpowiednio o 9,1% i 10,5%.

Fundusz poinformował, że globalny wolumen handlu towarami i usługami prawdopodobnie spadnie w tym roku o 11,9%.

