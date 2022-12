Media: Polska przekazała Ukrainie systemy S-125 Newa-SC nie informując opinii publicznej

Polskie systemy rakietowe ziemia-powietrze S-125 Newa-SC zostały zauważone na Ukrainie. Wcześniej Polska nie ogłaszała dostaw takich systemów na Ukrainę.

Jak poinformował w poniedziałek Ukraine Weapons Tracker, polskie systemy rakietowe ziemia-powietrze S-125 Newa-SC zostały zauważone na Ukrainie. Wcześniej Polska nie zgłaszała dostaw takich systemów na Ukrainę. Rzadka wersja opracowanego w Polsce systemu obrony powietrznej S-125 została zauważona na nowych zdjęciach Fundacji Charytatywnej im. Serhija Prytuły.

Polski system obrony powietrznej nosi nazwę S-125 Newa-SC i jest to radziecka wyrzutnia S-125 zamontowana na podwoziu wozu zabezpieczenia technicznego WZT-1.

Modernizację opracował Wydział Lotnictwa i Uzbrojenia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w ścisłej współpracy z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi.

Polskie Siły Powietrzne wykorzystują zestawy S-125 Newa-SC w sześciu Dywizjonach Rakietowych Obrony Powietrznej, wchodzących w skład 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Standardowa struktura dywizjonu obejmuje trzy zestawy S-125 Newa-SC.

#Ukraine: The first photo of a Polish 🇵🇱 S-125 Newa SC air-defense system in use with the Ukrainian army. Main difference of the Polish modernization is the WZT-1 tank chassis and updated electronics.

Previously Poland didn’t report any deliveries of such systems to Ukraine. pic.twitter.com/0HHgtKjoTC

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 5, 2022