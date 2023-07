Media: Nawet 400 Rosomaków w nowej wersji dla Wojska Polskiego

Do końca 2023 roku ma zostać podpisana umowa na dostawę od 250 do nawet około 400 Kołowych Transporterów Opancerzonych Rosomak dla Wojska Polskiego – podał w poniedziałek portal Defence24, powołując się na nieoficjalne źródła. Chodzi o wozy w nowej wersji Rosomak Long (Rosomak-L), z wydłużonym kadłubem.

Zakup ma pozwolić na uzupełnienie zapotrzebowania Wojska Polskiego związanego z kołowymi bojowymi wozami piechoty oraz ich wariantami specjalistycznymi – podał portal Defence24 w poniedziałek. Chodzi o liczbę od 250 do nawet 400 wozów. Medium zwraca uwagę, że możliwa jest etapowa realizacja zamówienia.

Transportery zostaną w większości wyposażone w wieże ZSSW-30. Zostaną zakupione w nowej wersji – Rosomak Long (Rosomak-L).

Nowa wersja posiada dłuższy o 60 cm kadłub w porównaniu do istniejącego Rosomaka (bazowa długość to 7,8 m). „Zwiększa to wyporność pojazdu podczas pokonywania przeszkód wodnych na tyle, że możliwa jest na nim integracja nowej wieży ZSSW-30 i zachowanie odpowiedniego zapasu pływalności” – podkreśla Defence24.

Wozy otrzymają też nową mocniejszą jednostkę napędową Scania DC13 o mocy 450 kW / 610 KM.

Producent – zakłady Rosomak S.A. – deklarował także możliwość wzmocnienia opancerzenia oraz usprawnień dotyczących ergonomii, w tym mających w założeniu wspierać pracę kierowcy.

Nowe wozy zastąpią – w wybranych jednostkach – wyeksploatowane i przestarzałe BWP-1, lub trafią do zupełnie nowych jednostek.

Wieże ZSSW-30 są wyposażone w zaawansowany system kierowania ogniem oraz uzbrojone w armaty 30 mm. Posiadają zdolność użycia amunicji programowalnej, karabiny maszynowe i wyrzutnie ppk Spike-LR.

W lipcu ub. roku zwracaliśmy uwagę, że według oficjalnego komunikatu MON produkcja 70 wież ZSSW-30 dla KTO Rosomak będzie trwała do 2027 roku. To w przybliżeniu 5 lat, co w uśrednieniu daje jedną sztukę na miesiąc. Żeby to potwierdzić i ustalić, czy w komunikacie MON nie ma błędu, a termin podany przez ministerstwo nie dotyczy przypadkiem wszystkich 341 zakontraktowanych wież, zwróciliśmy się do MON i PGZ. Te jednak odmówiły odpowiedzi, zasłaniając się niejawnym statusem stosownego dokument.

Przypomnijmy, że z końcem września ubiegłego roku wszedł w życie aneks do umowy przedłużający do 31.12.2028 r. okres obowiązywania licencji na produkcję i sprzedaż nowych Kołowych Transporterów Opancerzonych Rosomak.

Fińska spółka Patria jest konstruktorem modułowego wozu opancerzonego AMV. Pojazd został wybrany w 2002 r. w przetargu na kołowe transportery opancerzone. Otrzymał w Polsce nazwę Rosomak.

