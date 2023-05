Media: Atak na budynki FSB i MSW w rosyjskim Biełgorodzie

W nocy z poniedziałku na wtorek w rosyjskim Biełgorodzie doszło do ataku na budynki Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji i departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – podała ukraińska agencja Unian. Biełgorod leży 40 km na północ od granicy z Ukrainą.

Rosyjski kanał na Telegramie – SOTA – opublikował zdjęcia i filmy, na których widać dym unoszący się nad miastem. “W Biełgorodzie atakowany jest budynek FSB. W związku z wprowadzonym w mieście reżimem operacji antyterrorystycznej, wszelkie publikacje bez odniesienia do oficjalnych źródeł są obecnie zabronione” – czytamy.

Russian media report on an explosion in Belgorod

They write that the “arrival” was at the building of the regional FSB.

In another settlement in the region, a bomb fell on an administrative building. Governor Gladkov reported that an “explosive device” fell on an administrative… pic.twitter.com/FcGH9OT9RJ

— NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2023