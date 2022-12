Rosyjskie ataki na Kijów i Mikołajów. Użyto irańskich dronów [+VIDEO/+FOTO]

W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie przeprowadzili kolejny atak na ukraińskie miasta przy użyciu irańskich dronów kamikadze. W Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Rosja przeprowadziła także nalot na Mikołajów. Strona ukraińska podaje, że obrona powietrzna kraju zestrzeliła 30 maszyn.

Siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły 30 irańskich dronów kamikadze, które zaatakowały Ukrainę w nocy z 18 na 19 grudnia – poinformowały siły powietrzne Ukrainy. Zaatakowano Kijów i Mikołajów. Wstępne informacje sugerują, że w wyniku rosyjskich nalotów ranne zostały dwie osoby – podaje agencja UNIAN.

Strona ukraińska podaje, że bezzałogowce zostały wystrzelone ze wschodniego wybrzeża Morza Azowskiego.

⚡️ The moment of the explosion in the Kyiv region. Video from subscribers. 👉 @Flash_news_ua pic.twitter.com/xjRtmqu3HO

„W wyniku nocnego ataku dronów w obwodzie kijowskim uszkodzone zostały obiekty infrastruktury i domy prywatne” – przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej Kijowa Ołeksij Kułeba. „Posiadamy informacje o dwóch osobach rannych. Jest im udzielana pomoc” – dodał.

Rosyjskie naloty spowodowały w Kijowie przerwy w dostawach prądu.

The Office of the Prosecutor General published photos of the consequences of the #Russian strikes in the #Kyiv region. pic.twitter.com/O0rrG25Het

