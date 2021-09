Matury z języka polskiego tematem rozmów ministrów nauki Polski i Litwy

Egzamin maturalny z języka polskiego na Litwie był jednym z tematów piątkowego spotkania Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z Minister Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litwy Jurgitą Šiugždinienė.

W piątek 17 września br. odbyły się polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe. Podczas rozmów w poszczególnych resortach miało miejsce również spotkanie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z Minister Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litwy Jurgitą Šiugždinienė.

Zobacz też: Polska i Litwa przyjęły deklarację o współpracy bilateralnej [+VIDEO]

„To była bardzo dobra, konkretna rozmowa na tematy, które są rzeczywiście w naszym zainteresowaniu, dotyczące współpracy naukowców polskich i litewskich, współpracy również w formacie V4, do której zaprosiliśmy naszych przyjaciół Litwinów” – powiedział po spotkaniu minister Przemysław Czarnek.”Poruszaliśmy również temat, który żywo interesuje Polaków na Litwie, to jest egzamin maturalny z języka polskiego, który według wcześniejszych deklaracji miał być już w 2022 roku. I w tej szczerej rozmowie doszliśmy do takiego konsensusu, że oto nasz przedstawiciel od strony prawnej i przedstawiciel strony litewskiej zbadają możliwość dojścia jednak do tego rozwiązania – właśnie w 2022 roku. Rozmawialiśmy również o tłumaczeniu podręczników dla polskich dzieci w szkołach polskich na Litwie. Tutaj również uzyskaliśmy deklarację ze strony litewskiej, że wszelkie sprawy w tym zakresie – w klasach 5-12 w szczególności – będą załatwione. Podobnie z naszej strony jest pełna deklaracja – załatwienie wszelkich problemów z tym związanych, jeśli chodzi o mniejszość litewską w Polsce” – dodał Szef MEiN.

Minister Przemysław Czarnek wyraził swoje zaniepokojenie brakiem postępów w realizacji harmonogramu wdrażania deklaracji przez stronę litewską.

Zobacz też: Błaszczak: Polska i Litwa współpracują przy przeciwdziałaniu atakom hybrydowym ze strony Białorusi

Minister podkreślił, że państwo polskie gwarantuje uczniom litewskiej mniejszości narodowej naukę języka litewskiego, a także dostęp do podręczników oraz materiałów edukacyjnych, w tym w wersji on-line za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Kresy.pl