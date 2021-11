Łukaszenko: Zrobimy wszystko dla imigrantów, nawet jeśli jest to złe dla Polaków i Łotyszy

Białoruś jest gotowa zrobić wszystko, co w jej mocy dla potrzebujących uchodźców, powiedział prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenko podczas spotkania z imigrantami w centrum logistycznym zamienionym w tymczasowe miejsce zakwaterowania w pobliżu punktu kontrolnego Bruzgi.

Jak poinformowała w sobotę agencja prasowa Biełta, Białoruś jest gotowa zrobić wszystko, co w jej mocy dla potrzebujących uchodźców, powiedział prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenko podczas spotkania z imigrantami w centrum logistycznym zamienionym w tymczasowe miejsce zakwaterowania w pobliżu punktu kontrolnego Bruzgi.

„Niektórzy z was, wierzą w zachodnią propagandę, szukają tam lepszego życia. Prawdopodobnie życie jest tam lepsze niż w miejscu, z którego pochodzicie. Ale najgorsze, jak rozumiem jest to, że wy, dorośli, nie widzicie przyszłości dla swoich dzieci w swojej ojczyźnie. Każdy z was chciałby, żeby wasze dzieci miały porządną edukację i porządną pracę” – powiedział białoruski przywódca.

„Słowem, są tu różni ludzie. Ale macie jeden wspólny problem: przeżywacie bardzo trudną sytuację. Jestem pewien, że jest to tymczasowe” – dodał. Zaznaczył, że na jego spotkaniu z uchodźcami obecnych było wielu przedstawicieli społeczności zachodniej i dziennikarzy. „Niech wiedzą, że my, Białorusini, w tym prezydent Białorusi, zrobimy wszystko, co chcecie, nawet jeśli będzie to złe dla Polaków, Łotyszy i kogoś innego. Zrobimy to, czego od nas oczekujecie” – powiedział prezydent.

Mówiąc o tym, co Białoruś może teraz zrobić dla uchodźców, Alaksandr Łukaszenko zauważył, że Białoruś nie jest w stanie pomóc im dostać się do Niemiec. „Rozumiecie, że nie możemy rozpocząć wojny, aby oczyścić dla was korytarz przez Polskę do Niemiec. Widzicie, jak zareagowali, kiedy się do nich zbliżyliście. Oblali was trującymi chemikaliami, granatami ogłuszającymi, gazem łzawiącym i tak dalej. Gdybyście zbliżyli się do granicy, zaczęliby strzelać. Ludzie z drugiej strony oszaleli” – grzmiał Łukaszenko.

Jak informowaliśmy, Aleksandr Łukaszenko zapowiedział w piątek, że „uchodźcy z Afganistanu będą próbowali przedostać się do Unii Europejskiej przez Ukrainę”.

Łukaszenko krytykuje Ukrainę za to, że budują siły bezpieczeństwa na granicy, aby zatrzymać migrantów. „Jest inny temat, który nas niepokoi. Zbombardowali Afganistan, zniszczyli kraj. Afgańczycy uciekają z kraju drogą powietrzną, a nawet lądową. Starają się przejść nie tylko przez Białoruś, ale także przez Ukrainę. Ukraina zaczęła rozmieszczać swoje wojska na granicach, aby uniemożliwić uchodźcom przedostanie się przez nie” – mówił.

Według prezydenta Białoruś nie zatrzyma imigrantów w drodze do Unii Europejskiej. „Pomożemy tym, którzy chcą wrócić do domu, ale nie zrobimy tego na siłę. To ich prawo. Ci, którzy chcą iść na zachód, mają do tego prawo. Nie będziemy ich łapać i bić, przetrzymywać za drutem kolczastym” – powiedział białoruski przywódca.

Zobacz: Imigranci rzucali kamieniami w polskich mundurowych. Wspierały ich białoruskie służby [+VIDEO/+FOTO]

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy, podczas swojej wizyty w ośrodku dla migrantów w Bruzgach, białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko wezwał Polaków, żeby przepuścili cudzoziemców przez granicę, a Niemców, żeby ich do siebie wzięli. „Nie możemy zacząć wojny, żeby oczyścić dla was korytarz przez Polskę do Niemiec” – powiedział. Dodał, że Białoruś nie będzie nikogo trzymać u siebie na siłę.

Białoruskie media państwowe relacjonowały wizytę w wyraźnie propagandowym tonie. Agencja Biełta podkreślała, że cudzoziemcy powitali Łukaszenkę oklaskami. Serwisy zamieszczały też zdjęcia uśmiechniętych migrantów, w tym tych, którzy najwyraźniej witali się i rozmawiali z politykiem.

Kresy.pl/Biełta