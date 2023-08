Litwa przekazuje Ukrainie pomoc wojskową o wartości 41 mln euro

Narodowa Rada Ochrony Ojczyzny Nigru, naczelny organ władzy utworzony przez wojskowych miałaby nadal funkcjonować. Perspektywa przywrócenia wyborów i władz z wyboru miałaby zająć trzy lata. Komisarz ECOWAS do spraw pokoju i bezpieczeństwa Abd al-Fatau Musah uznał tego rodzaju plan za "prowokację", jak podała w czwartek agencja informacyjna Associated Press.

Choć komisarz zadeklarował, że nigerscy wojskowi mogą odwołać się do dyplomacji, jednak, według niego, Wspólnota nie zamierza angażować się w rozmowy, które będą się przeciągać. „Wśród głów państw ECOWAS, a także w Komisji panuje przekonanie, że zamach stanu w Nigrze to o jeden zamach stanu za dużo dla regionu i jeśli na to pozwolimy, wywołamy efekt domina w regionie i jesteśmy zdeterminowani by to zatrzymać” – powiedział komisarz.