CNN: Rosjanie trafili system Patriot na Ukrainie. Biały Dom: nie możemy tego potwierdzić

Według CNN, Rosjanie rzeczywiście trafili system Patriot rozmieszczony na Ukrainie, ale raczej go uszkodzili, a nie zniszczyli, jak twierdzi Moskwa. Rzecznik rady bezpieczeństwa USA powiedział, że nie może potwierdzić tych doniesień.

Jak informowaliśmy, strona ukraińska twierdzi, że podczas nocnego rosyjskiego ataku na Kijów zestrzelono 6 rakiet hipersonicznych typu Kinżał. Rosjanie twierdzą z kolei, że zniszczyli system obrony powietrznej Patriot. Jednak jak dotąd, żadna ze stron nie zaprezentowała żadnych konkretnych dowodów.

Później stacja CNN podała jednak, że w wyniku rosyjskiego ostrzału przekazany Ukraińcom przez Amerykanów system Patriot został prawdopodobnie uszkodzony, ale nie zniszczony. Powołała się na źródło w rządzie USA. Według tej osoby, Waszyngton jeszcze ocenia stopień uszkodzeń. Na tej podstawie ma zostać ustalone, czy Patriot zostanie całkowicie wycofany z Ukrainy, czy też Ukraińcy będą w stanie naprawić go na miejscu.

Strona ukraińska oficjalnie nie chciała komentować twierdzeń Rosjan o trafieniu systemu Patriot. „Nie możemy tego skomentować. Powstrzymamy się od komentowania rosyjskich źródeł” – oświadczył Serhij Ihnat z ukraińskich sił powietrznych.

Z kolei wiceminister obrony Ukrainy, Hanna Maliar mówiła o rozpowszechnianiu przez rosyjskie kanały w serwisach społecznościowych twierdzenia, jakoby jedna rakieta Kinżał zniszczyła całą baterię Patriot, a nawet jeszcze dwie jednostki ogniowe systemu Iris-T. Oświadczyła, że tego rodzaju manipulacje mają na celu promować rosyjską narrację o sile armii Rosji, a zarazem „ukrywać fakt, że Rosja obawia się ukraińskiej kontrofensywy”. Maliar nie odniosła się jednak do tego, co podało rosyjskie ministerstwo obrony, poprzestając jedynie na skomentowaniu doniesień z mediów społecznościowych.

Dodajmy, że Kijów konsekwentnie twierdzi, że udało się zestrzelić wszystkie 18 rakiet, w tym balistyczne, które Rosjanie wystrzelili w nocy z poniedziałku na wtorek na cele w rejonie Kijowa. We wtorek wieczorem powtórzył to prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Jednak, co interesujące, nie wspomniał wprost o zestrzeleniu rakiet systemu Kinżał.

CNN przypomina, że na Ukrainie są aktualnie dwa systemy obrony powietrznej Patriot. Jeden został podarowany przez Stany Zjednoczone, a drugi wspólnie przez Niemcy i Holandię. Nie jest jasne, który z nich doznał uszkodzeń i o jaki element lub elementy systemu (wyrzutnia, radar itp.) chodzi.

Do sprawy odniósł się też Waszyngton. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA przy Białym Domu, John Kirby podczas konferencji prasowej powiedział, że nie może potwierdzić informacji o uszkodzeniu systemu Patriot przez Rosjan.

„Nie mogę potwierdzić doniesień o tym, że system Patriot został uszkodzony na Ukrainie… Po prostu nie mogę się do tego odnieść” – powiedział Kirby. „Ale jeśli zadano uszkodzenia, które wymagałyby naprawy poza Ukrainą, to z pewnością udzielilibyśmy w tym pomocy” – dodał.

