Kułeba: Słowacja poprze rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE

Według relacji szefa MSZ Ukrainy, Słowacja poprze rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską i deklaruje dalszą współpracę firm zbrojeniowych z obu krajów oraz pracę huba naprawczego na ukraińskiej armii.

We wtorek odbyło się spotkanie szefów MSZ Słowacji i Ukrainy, Juraja Blanára i Dmytro Kułeby. Według relacji ukraińskiego ministra, rozmowy były bardzo konstruktywne.

„Podziękowałem ministrowi Blanárowi za potwierdzenie jednoznacznego wsparcia ze strony Słowacji dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych międzynarodowo granicach” – napisał Kułeba na platformie X.

„Jest też ważne, że Słowacja będzie dalej uczestniczyć we wspólnych pracach dotyczących formuły pokojowej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jest gotowa poprzeć w grudniu decyzję Rady Europejskiej o otwarciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą” – zaznaczył.

Z relacji Kułeby wynika też, że Słowacy opowiadają się za dalszą współpracą zbrojeniową z ukraińską zbrojeniówką. Na Słowacji dalej będzie działać hub naprawczo-remontowy dla pojazdów bojowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

„Jestem również wdzięczny mojemu słowackiemu odpowiednikowi za potwierdzenie, że współpraca przemysłu obronnego między naszymi firmami będzie kontynuowana, a hub naprawczy na Słowacji również będzie działać dalej” – czytamy we wpisie szefa MSZ Ukrainy.

